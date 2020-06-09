Turizm devi Karaderili kapılarını açıyor

Ağırlıklı olarak yabancı turist misafir eden ve böylece ekonomiye doğrudan döviz desteği de sağlayan Karaderili Şirketler Grubu, 5 otelini 6 Haziran’dan başlayarak açacak. Karaderili Şirketler Grubu; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan pandemi süresince uygulanacak Covid-19 ve hijyen uygulamaları ile Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan genelge kapsamın da tüm tedbirleri alarak Gruba bağlı 5 otelini 6 Hazirandan başlayarak aralıklı dönemlerde hizmete açarak misafirlerini ağırlamaya hazır olduklarının bilgisini verildi.

Karaderili Şirketler Grubu Ceo’su Tevfik Talas açıklama yaptı.

Karaderili Şirketler Grubu Ceo’su Tevfik Talas’ın yaptığı açıklamada “Grup olarak hem termal turizm hem de sahil turizminde otellerimiz mevcut. 4 bin 500 yatak kapasitemiz ile yılda ortalama yüksek dönem için 200 bin misafir ağırlıyoruz. Grup olarak Covid-19 süreci başından beri işçi çıkarımı yapmadık. Sürecin başından bu yana tüm tesislerimizde gerekli dezenfeksiyon işlemlerini ve tedbirlerini en üst seviyede uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan genelge kapsamın da tüm tedbirleri alarak, otellerimizde misafirlerimizi ağırlamaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim” dedi.

Grup ayrıca tüm otelleri için ayrı ayrı Turizm Bakanlığı’nın sağlıklı turizm sertifikasını da alacak.

Karaderili Şirketler Grubu’nun otellerinin açılış tarihleri şöyle;

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6 Haziran–Kütahya Emet Termal Resort&Spa (12 ay hizmet veriyor)

8 Haziran – Yalova –Terma City (12 ay hizmet veriyor )

15 Haziran –Kuşadası – HLC Holiday&Leisure Club

15 Haziran-Bodrum –Mio Bianco

15 Haziran–Bodrum–Mio Mare