Turizm ve lojistik merkezi olacak

Ada Kızıldeniz’de önemli stratejik bir konuma sahip olmasının yanında lojistik ve ticari alanda jeoekonomik önemli bir değere sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan gezisinde 99 yıllığına Türkiye'ye kiralanan Sevakin Adası, stratejik özellikler taşıyor. Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı fethiyle Osmanlıya geçen ada, 400 yıl doğrudan İstanbul’dan yönetildi. Payitaht'ın Afrika’daki hac kapısı olan, Sevakin Adası bölgenin en önemli limanı olarak biliniyordu. Ada Kızıldeniz’de önemli stratejik bir konuma sahip olmasının yanında lojistik ve ticari alanda jeoekonomik önemli bir değere sahip.

TİKA RESTORASYONLARI YAPIYOR

Afrika’nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor. Sudan’ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011’de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası TİKA tarafından restore edildi. Öte yandan, 2016’da başlayan muhafaza binasının restorasyon konusundaki çalışmaları devam ediyor.

REKLAM

TÜRKİYE’NİN EN UZAKTAKİ GEMİ LİMANI OLACAK

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Sevakin Adası’na ilişkin yaptığı açıklamada çarpıcı bilgiler paylaştı. Türkiye’nin Sevakin bölgesini restore edeceğini belirten Gandur, Ada'nın önemli bir liman kenti olacağını söyledi. Bölgede gemilerin bakım ve onarımı için bir bir deniz üssü inşa edileceğini açıklayan Gandur’a göre ada yakın zamanda stratejik bir anlam da kazanacak. Gandour, liman anlaşmasının toplamda 650 milyon dolar değerindeki birkaç anlaşmadan biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir

REKLAM