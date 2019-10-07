Ekonomi Turizm YEPle atağa geçecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizm YEP’le atağa geçecek

Dış ticaret açığının önemli bir kısmını tek başına kapatan turizm sektörü, Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak. Alanda, sağlık turizminin geliştirilmesinden, yoğun ilgi gören turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılmasına kadar pekçok konuda kapsamlı hazırlıklar için düğmeye basıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgisiyle hareketlenen Türkiye turizm sektörünün, atılacak doğru adamlarla birlikte şahlanması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hükümet, cari işlemler dengesinin sağlanması amacıyla turizm alanında bir dizi politika belirledi. Buna göre, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nin hayata geçirilmesinden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın faaliyetlerine, sağlık turizminin geliştirilmesinden farklı turizm çeşitlerine, Türkiye'nin önemli bir dizi film çekim merkezi olmasından yoğun ilgi gören turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılmasına kadar çok kapsamlı hazırlıklar bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKTA

Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayan, bütüncül planlama ve tahsise imkan veren yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tespit ve ilan edilecek. Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler hayata geçirilecek. Yapılacak Türkiye Algı ve Pazar Araştırması'nın sonuçları dikkate alınarak ülkelerdeki nitelikli ziyaretçi kitlesine yönelik odaklı ve özelleştirilmiş pazarlama ve tanıtım stratejileri uygulanacak. Kültür ve sanat endüstrileri güçlendirilerek Türkiye, önemli bir film çekim merkezi ve dizi/film ihracatçısı haline getirilecek. Ana kaynak pazarı olan ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere başlatılan doğrudan tarifeli uçuş seferleri ve düzenlenen bölge sayısı artırılacak.

STRATEJİK ÖNEMDE

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "Kamu yatırımlarında öncelik verilecek alanlar arasında turizme vurgu yapılması, devletimizin turizmi stratejik önemde bir sektör olarak gördüğünün açık bir göstergesi niteliğinde. Burada, turizm sektöründe pazarlamanın ana ayağı olarak ülkemize turist getiren biz seyahat acentalarına da önemli görevler düşmekte" dedi. Bağlıkaya, programda, turizm kaynaklı gelirlerin artmasının cari işlemlere katkısına vurgu yapıldığını ve turizm gelirlerindeki artışla birlikte cari işlemler dengesinde Cumhuriyet tarihinin en iyi seviyelerine ulaşıldığına dikkat çekildiğini ifade etti.

GELİR ARTTIRACAK SÜREÇ BAŞLADI

Bağlıkaya, YEP'te 2020 yılına ilişkin olarak açıklanan hizmet sektörü büyüme beklentisinin, yüzde 5,2 seviyesinde olurken, bu büyüme beklentisinin en önemli dayanağını turizm gelirlerindeki artış eğiliminin oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Programda, 2023 stratejisi çerçevesinde sezonu uzatacak ve kişi başı turizm gelirini arttıracak bir sürecin başladığı da dile getiriliyor. Bizim de TÜRSAB olarak beklentimiz, turizm gelirlerinin önümüzdeki süreçte artması yönündedir.”


NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI

  • TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, turizme nitelikli istihdam sağlanması amacıyla ortaya konulan iradeyi de olumlu karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede turizm meslek liselerinde İngilizce ve Rusça'nın zorunlu eğitim dili olmasının yanı sıra Çince, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinin de seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin planın, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel konusunda önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

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