Turizmci çifte bayram edecek

Seçimlerin ardından vatandaş tatil planı yaparken, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rezervasyonlar arttı. Özellikle çalışan kesim hem bayram hem de yıllık izinlerle beraber bu yaz iki kez tatil yapabilecek. Tüm bu gelişmelere paralel turizm sektörü de çifte bayram yaşamaya hazırlanıyor. Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, her bütçeye uygun tesisleriyle yılda milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil için tercih ettiği Ege ve Güney sahilleri, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin tercihi oluyor. Avrupa ve Rus turistlerin şimdiden artan ilgisi sayesinde sektörde ciddi bir hareketlilik yaşanacak.