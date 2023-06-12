Turizmci çifte bayram edecek

Arşiv.
Seçimlerin ardından vatandaş tatil planı yaparken, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rezervasyonlar arttı. Özellikle çalışan kesim hem bayram hem de yıllık izinlerle beraber bu yaz iki kez tatil yapabilecek. Tüm bu gelişmelere paralel turizm sektörü de çifte bayram yaşamaya hazırlanıyor. Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, her bütçeye uygun tesisleriyle yılda milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil için tercih ettiği Ege ve Güney sahilleri, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin tercihi oluyor. Avrupa ve Rus turistlerin şimdiden artan ilgisi sayesinde sektörde ciddi bir hareketlilik yaşanacak.
AVRUPALI VE RUS ZİYARETÇİ İLK SIRADA
Günler öncesinden iç pazar için hazırlıklarını tamamlayan işletme sahipleri, rezervasyonlarda yoğunluk yaşamaya başladı. Özellikle Antalya bölgesindeki bazı tesislerde netleşen rezervasyonlarla doluluk şimdiden yüzde 100’e ulaştı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Tatil kararının açıklanmasının ardından telefonlarımız çalmaya, açıkta kalan rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Bayramda ilçedeki tesislerin yüzde 100 dolacağını düşünüyorum. Avrupa ve Rus turizminin etkisi olmaya başladı" diye konuştu. Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut da, bayram kararının rezervasyonları canlandırdığını ifade etti. Doluluk oranının iyi olduğuna işaret eden Barut, dış pazarın da geçen yılın üzerinde rakamlarla devam ettiğine dikkati çekti.
Antalya’ya havadan 4 milyon yolcu
Antalya’ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 62 bin 891 kişiye ulaştı. Geçen sene 1 Ocak-10 Haziran döneminde hava yoluyla 2 milyon 968 bin 536 turistin geldiği Antalya’da, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 37 artışla hava yoluyla gelen 4 milyon 62 bin 891 misafir ağırlandı. Bu yılki turist sayısı, geçen iki yılın aynı dönemde gelen misafir sayısının toplamını da geride bıraktı.