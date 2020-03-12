Turizmciden destek talebi

Turizm sektörü korona virüsü nedeniyle şu sıralar zor günler yaşıyor. Sektör temsilcileri bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdı. Turizm İstişare Kurulu önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara’da bir araya gelerek, Dünya ve Türkiye turizm endüstrisini etkisi altına alan COVID-19 virüsünün sektöre etkilerini ve sezon öncesi hazırlıkları değerlendirdi. Toplantıda Korona virüsü salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı belirtilirken virüsün ekonomik yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Salgının dünyada en ağır biçimde etkileyeceği sektörün turizm olduğunu vurgulayan Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, UNWTO’nun 2020 yılında turist sayısının (varışlar) yüzde 3-4 civarında düşeceği yönündeki öngörüsünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile paylaştı.

GEREKLİ PLANLAR YAPILDI

Dünya genelinde görülen karantina uygulamaları, medyada her geçen gün artan haberler ve sosyal medyadaki paylaşımların tüketicilerin seyahat kararlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken temsilciler, yaşanan süreçten Türkiye turizm sektörünün de olumsuz biçimde etkilenmeye başladığını dile getirdi. Üyeler, Türkiye’de Korona virüsü vakası görülmemesine karşın ileri tarihli rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştığını dile getirerek yaşanan bu olumsuz süreçten sektörün daha az etkilenmesi için “Eylem Planı” önerisini Bakan Ersoy’a sundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede sektörün sıkıntılarını atlatılabilmesi için tedbirlerin alınarak uygulamaya konulması hususunda gerekli planlamanın yapılacağını belirtti. Öte taraftan dün düzenlen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı’nda da konuşan Bakan Ersoy, ülkeye daha az turist gelmesini sağlamak amacıyla Nisan sonuna kadar otellerdeki kapasiteyi sınırlandıracaklarını belirtti.

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ÖDEMELER ÖTELENSİN

Turizm İstişare Kurulu’nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sunduğu önlemlere ilişkin talepler şunlar oldu: KOBİ desteklerinin arttırılması, SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesi, turizm endüstrisinde istihdam desteklerinin artırılması, sektör işletmelerinin başta tur operatörü, konaklama ve yeme-içme sektörü işletmeleri olmak üzere nakit akışını teminen, teminatsız uzun vadeli KGF kaynaklı EXIMBANK ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması, var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi, yurtiçi turizmi destekleyecek rezervasyon arttırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi, tur operatörlerine ve uçak firmalarına destek verilmesi, konaklama vergisinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi, enerji, gaz, su ve atık su maliyetlerinin azaltılması yönünde teşviklerin uygulamaya alınması.

YURT DIŞI TURLARI DURDU

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, iptallerin yüzde 100’ü bulduğunu dile getirerek, “Biz şu an için tüm yurt dışı turlarımızın tamamını nisan ayı sonuna kadar iptal ettik. Şu an için sadece yurt içi kültür turlarımız devam ediyor. Misafirlerimize hakları saklı kalacak şekilde turlarını ötelemelerini öneriyoruz” dedi. Onaran, sektörün çok zorladığını ifade ederek, bakanlığın KOBİ kredi desteği sağlayarak, SGK, KDV ödemelerinin yıl sonuna kadar ötelenmesi gerektiğini söyledi.

HAVA YOLUNDA TEDBİRLER ARTTIRILIYOR

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azaltma kararı aldı. Pegasus Hava Yolları da, uçakların uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyona tabi tutulduğunu bildirdi. Onur Air ise, Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını iptal etmek veya seyahatini ileri bir tarihte gerçekleştirmek isteyen yolcuları için ücretsiz iptal ve ücretsiz değişiklik hakkı tanıdı.