Ekonomi Turizmciler 9 günlük bayram tatilinden çok memnun Sektöre can suyu olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmciler 9 günlük bayram tatilinden çok memnun: Sektöre can suyu olacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, en fazla yerli turist ağırlayan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki turizmciler de umutlandı. Şu andaki otellerde tatil yapanların çoğunluğunun yerli turist olması bayram rezervasyonlarının iç piyasadan daha çok gelmesi, pandemiden dolayı kapalı olan bazı dış ülkelerin zararlarını karşılaması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Turizmciler 9 günlük bayram tatilinden çok memnun: Sektöre can suyu olacak
Marmaris'teki turizmciler 9 günlük bayram tatilinden mutlu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisinden en çok etkilelen sektörlerden biri olan Dumansız sanayi turizm bayram tatili ile hareketlenmeyi bekliyor.
Yerli ve yabancı turistlerin havaların ısınması ve kısıtlamaların kalkması ile akın ettiği Marmaris’te 9 günlük Kurban Bayramı tatili yoğun geçecek.


"9 günlük bayram tatili can suyu olacak"


Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (Tursab) Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı Suat Esin, "Bayramdan önce başlayan bir iç pazarda hareketlilik var. Bu hareketlilik okullar açılana kadar devam edecek. Son iki yıldır pandeminin etkisini en çok hisseden sektörlerden biri de turizm sektörü oldu. Bayram tatili için gelecek olan yerli turistler sektörümüz için can suyu olacaktır. Şunu söylemekte de fayda var, bölgemizde yoğunluğu Ukraynalıların ve Rusların oluşturduğu bir dış pazar var. Rus acenteler ile yaptığımız görüşme ve anlaşmalar sonucu edindiğimiz bilgilere göre Rusya uçuşlarını 15 Temmuzdan sonra daha da arttıracak" dedi.

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"İngiltere’nin kararını bekliyoruz"


Tursab BYK Başkanı Esin, "Aldığımız duyumlara göre 15 Temmuz’da İngiltere tekrar açıklama yapacak. Ülkemiz de kırmızı listeden çıkıp sarı listeye girdiğinde İngilizlerin gelmesi ile bir nebze daha nefes alacağız. Eylül ayının sonuna kadar İngilizleri ağırlayabiliriz. Biz başta Marmaris olmak üzere bölgemizde turizme hazırız. Pandemi döneminde kendimizi ispatladık. Otellerimiz, restoranlarımız, plajlarımız tüm kurallara uygun bir şekilde hazırlandı misafirlerimizi bekliyoruz. Hem yerli, hem yabancı turistler gönül rahatlığı ile buraya gelip tatilini yapabilirler" şeklinde açıklama yaptı.

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  • Sahilde su sporları standında bekleyen turizmci, "Hep beraber bayramı bekliyoruz. Pandemi bitsin, dünya bu illetten kurtulsun istiyoruz" dedi.

"İsabetli bir karar"


Güvenli Turizm sertifikası ile misafirlerini ağırlayan oteller açık büfe yemek işini ise görevliler yapıyor. Misafirlerin istediklerini tabaklarına koyarak servis ediyorlar. Turistik tesis işletmecisi Cengiz Aygün, "9 günlük bayram tatili yerli turistlerin buraları tercih etmeleri açısından isabetli oldu. Ekonomik olarak kriz yaşadığımız bu pandemi döneminde bizler için bir enerji dopingi olacak. Turizmciler sevindi, son iki yılda kötü zamanlar geçirdik. Bu döneme denk gelmesi bizler açısından sevindirici oldu. Rezervasyonlarımız yerli turistlerimiz ile dolmak üzere. Bu 10 günlük periyotta turizmciler biraz nefeslenecek an azından" dedi.

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