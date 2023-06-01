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Ekonomi

Turizmde Azerbaycan hedefi: 1.8 milyon turist gelmesi bekleniyor

Azerbaycan’dan Türkiye’ye geçen yıl yaklaşık 700 bin kişi turistik amaçlı gelirken, karşılıklı turizm trafiği pandemi öncesine döndü. İki ülke arasında turizm hacminin kısa vadede 1.8 milyon turiste ulaşabileceği öngörülüyor.

14:59 . 1/06/2023 Perşembe
IHA
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin

Azerbaycan en büyük turizm pazarlarımız arasına girme yolunda hızla ilerliyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ‘tek millet iki devlet’ ülküsünden hareketle dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, iki ülke arasındaki turizm hacminin 1.8 milyon turiste ulaşabileceğini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki turizm faaliyetleri Bakü’de gerçekleştirilen workshop ile masaya yatırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Otelciler Birliği ve Türk Havayolları işbirliğinde, Alaska Turizm organizasyonuyla gerçekleştirilen workshop iki ülke arasında karşılıklı turizm pazarının potansiyelini gözler önüne serdi.

Türkiye ilk tercih
Birliğin Bakü Workhop’u sonrasında hazırladığı sonuç raporunda görüşlerine yer verilen Eresin,
“Yaklaşık 10 milyon nüfuslu kardeş ülke Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının pandemi öncesi rakamlara yaklaşması kardeşliğimizin bir sonucudur” dedi. Eresin, şöyle konuştu: “2022 yılında yaklaşık 700 bin Azerbaycanlı kardeşimiz Türkiye’ye geldi. Bu sayının kısa sürede 1 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. 2022 yılında yurt dışına çıkan Azerbaycan vatandaşlarının ilk tercihi Türkiye oldu. Türkiye’den Azerbaycan’a ise geçen yıl 315 bin turist gitti. Türkiye, Azerbaycan’a en çok turist gönderen ilk 5 ülkenin içinde. Bu da Azarbeycan’nın Türkiye için olduğu gibi, Türkiye’nin de Azerbaycan turizmi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Azerbaycan’ın Türkiye’den daha çok turist ağırlama potansiyeli var, zira Azerbaycan’ın Türk ziyaretçiler için başta gastronomi, yaz ve kış turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi gibi birçok açılardan önemli altyapı ve üstyapı imkanları bulunuyor. Bu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Azerbaycanlı meslektaşlarımızla karşılıklı işbirliği ve tanıtım çalışmalarını daha çok artıracağız. Azerbaycan turizm potansiyeli olarak hedeflediğimiz 1 milyon 850 bin sayısına ulaşmak için her türlü işbirliklerine açığız. Bu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Azerbaycanlı meslektaşlarımızla karşılıklı işbirliği ve tanıtım çalışmalarını daha çok artıracağız.”



#Azerbaycan
#Turizm
#Turist
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