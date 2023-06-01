Turizmde Azerbaycan hedefi: 1.8 milyon turist gelmesi bekleniyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin
Azerbaycan en büyük turizm pazarlarımız arasına girme yolunda hızla ilerliyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ‘tek millet iki devlet’ ülküsünden hareketle dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, iki ülke arasındaki turizm hacminin 1.8 milyon turiste ulaşabileceğini söyledi.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki turizm faaliyetleri Bakü’de gerçekleştirilen workshop ile masaya yatırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Otelciler Birliği ve Türk Havayolları işbirliğinde, Alaska Turizm organizasyonuyla gerçekleştirilen workshop iki ülke arasında karşılıklı turizm pazarının potansiyelini gözler önüne serdi.