Ekonomi Turizmde dönüşüm zirvesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde dönüşüm zirvesi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle hazırlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu”, dün İstanbul’da tanıtıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TTYD tarafından TÜSİAD iş birliğiyle hazırlanan ‘Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu’ turizmin çeşitlendirilerek ülke sathına ve 12 aya yayılmasını hedefliyor. Çalışma, kişi başı turizm gelirinin artırılmasını amaçlayrak, gerçekçi analizler ve stratejik dönüşüm senaryoları içeriyor.
TTYD tarafından TÜSİAD iş birliğiyle hazırlanan ‘Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu’ turizmin çeşitlendirilerek ülke sathına ve 12 aya yayılmasını hedefliyor. Çalışma, kişi başı turizm gelirinin artırılmasını amaçlayrak, gerçekçi analizler ve stratejik dönüşüm senaryoları içeriyor.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. 2017 yılının mayıs ayından bu yana üzerinde çalışılan, kişi başı turizm gelirinin artırılması amacıyla hazırlanan rapor stratejik dönüşüm senaryoları içeriyor. Ersoy, yaptığı konuşmada, “Bakanlık olarak önceliğin zihniyet ve vizyon değişikliği olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

HEDEF 104 MİLYON TURİST 120 MİLYAR DOLAR GELİR

  • Bu yıl 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri ve kişi başı gecelikte de 78 dolarlık geliri elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Ersoy, 2023’te de 75 milyon turisti, 65 milyar dolar turizm geliri planladıklarını anlattı. Raporda, dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033’te 104 milyon turist ve yaklaşık 120 milyar dolar turizm geliri elde edilebileceği belirtiliyor.
  • Dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033 yılı itibarıyla gelen turist sayısının 104 milyona, Türkiye turizm gelirinin 119 milyar dolara, kişi başına turist harcamasının 1,150 dolarına çıkabileceğini bildiren TTYD Başkanı Oya Narin, aynı şekilde senaryolara göre işsizlik oranının 7,6’ya düşeceğini ve yaratılan ek turizm gelirinin dönem GSYH artışını ortalamada 1,6 puan yukarıya çekeceğini öngördüklerini söyledi.

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