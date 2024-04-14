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Ekonomi

Turizmde hanutçuya geçit yok

Turizm sektörüyle ilgili düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Kamuoyunda 'hanutçu' olarak adlandırılan turistleri bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye yönlendiren tur rehberlerine ceza uygulanacak.

Uğur Duyan
04:00 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 06:25 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fatih'te geçen yıl hanutçulara ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirilmişti.
Fatih'te geçen yıl hanutçulara ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirilmişti.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılacak. Yabancı dil yeterliliği belgesinin 5 yılda bir yenilenmesi sağlanacak. Turist rehberlerinin haksız kazanç sağlamaları cezaya tabi olacak.


100 BİN LİRA İDARİ CEZA GELİYOR

Turist rehberliği mesleğinin Türkçe olarak icra edilmesi halinde uygulanacak taban ücretleri Bakanlıkça belirlenecek. Belgesiz rehberlik yapanlara 25 bin ila 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek.


REHBERLERE İSTIHDAM KAPISI OLACAK

Ülke genelinde 13 bin 500 ila 16 bin arasında değişen rehber sayısının artırılmasının amaçlandığı yasa teklifi, sektörden gelen itirazlar üzerine AK Parti Grup Yönetimince askıya alınmıştı. Ayrıca şubat ortasında TBMM Turizm Komisyonu’nda görüşülen yasa teklifinin 5 maddesinde AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeler doğrultusunda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, yabancı dilde turist rehberliği yapabilmek için aranan yabancı dil yeterlilik belgesi için gereken süre 5 yıla sınırlı tutuldu.


#turizm
#seyyar satıcı
#hanutçu
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