Ekonomi Turizmde hedef 60 milyon ziyaretçi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde hedef 60 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılsonu hedefini 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak revize ettiklerini söyledi. Ersoy, 2023 hedefininse 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir olduğunu kaydetti.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Turizmde hedef 60 milyon ziyaretçi
​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılsonu hedefini 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak revize ettiklerini söyledi. Ersoy, 2023 hedefininse 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir olduğunu kaydetti. Bakan Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı. Ersoy, Kovid-19 süreci sonrasında Türkiye’nin turizmde ‘V’ tipi çıkış yakaladığını belirterek, “2022 yılsonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023’de hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir” bilgisini verdi. Ersoy, 5 yıldız kalitesindeki ücretsiz halk plajı sayısını 10’a yükselttiklerini belirterek 2023’te Antalya’da 2, Muğla’da 2, İstanbul Şile’de 1, İzmir Seferihisar’da 1 olmak üzere toplam 6 adet daha ücretsiz halk plajını hizmete açacaklarını söyledi.

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