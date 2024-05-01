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Ekonomi

Turizmde rekor gelir

Türkiye ocak-mart döneminde 9 milyonu aşkın turist ağırladı. Turizm geliri ise ilk çeyrekte yüzde 5,4 arttışla 8,8 milyar dolar oldu. Turist sayısındaki yüzde 16,7 artışa dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek gelirini elde ettik" dedi.

04:00 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:24 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Nuri Ersoy.
Nuri Ersoy.

Türkiye yılın ilk üç ayında turizmden 8,8 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın ilk çeyreğinden yüzde 5,4 artış kaydetti. Rakamları açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İlk çeyrekte tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm geliri elde ettik. Bu yılki hedefimiz olan 60 milyar dolara uyumlu bir şekilde gerçekleşmelerin olduğunu görüyoruz” dedi. Ersoy, ilk çeyrek turizm verilerini de düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.

ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 16,7 ARTIŞ

Ersoy, ziyaretçi sayılarının 2024 yılı ilk çeyreğinde geçen seneye göre yüzde 16,7 artarak 9 milyon 68 bin olarak gerçekleştiğini açıklayarak, “Beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde en fazla ziyaretçi 748 bin İran’dan 688 bin Almanya’dan ve 682 bin Rusya’dan geldi” dedi. Ortalama kalış süresinde ilk 3 ayda 11,1 olarak gerçekleştiğini ifade eden Bakan Ersoy, yıl sonu hedefi olan 9,7’ye doğru ilerlediklerini belirtti.

F1 yarışları Türkiye’ye geliyor

Ersoy, Formula 1’in Türkiye’ye gelmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Mevcut kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanana devir teslimi sonrasında 2026 itibarıyla F1'in Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak.” Ersoy, Antalya’da bir otelde rezervasyon sonrası ‘milliyet farkı’ olarak 4 bin 778 lira ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 TL idari ceza uygulandıkları açıkladı.

KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA 93 DOLAR

Kişibaşı gecelik harcamalarda rekor kırıldığını aktaranBakan Ersoy, “Kişibaşı gecelik harcama geçen sene 84 dolardı, bu sene 93 dolar gerçekleşti” dedi. Hedef pazarlarda beklenti üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini açıklayan Ersoy, “İskandivanya’da %15’lik büyüme hedefimiz vardı, %25 gerçekleşti. Asya-Okyasnusya’da %54’lük hedefimiz vardı, %63 büyüme yakalandı. K.Amerika pazarında yüzde 19 büyüme gerçekleşti" diye konuştu.



#Turizm
#Ticaret
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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