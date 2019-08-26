Ekonomi Turizmde rekor sevinci
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde rekor sevinci

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı 10 milyon 5 bin'i aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu durumdan hayli mutlu olan sektör temsilcileri, yaz döneminde yakaladıkları büyüme trendini kış sezonunda da devam ettirmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak tüm zamanların rekorunun kırılması, sektörde sevinçle karşılandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen yabancı turist sayısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 17,6'lık artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı.

200 ÜLKEDEN TURİST GELDİ

Önceki yılın aynı döneminde 6 milyon 609 bin 636, 1 Ocak-22 Ağustos 2018'de ise 8 milyon 586 bin 11 turistin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 5 bin 323 yabancı turist geldi. Yaklaşık 200 ülkeden turistin tatil için tercih ettiği Antalya'ya en fazla misafir Rusya, Almanya ve Ukrayna'dan geldi. "Bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizmdeki hedeflere ulaşabilmek için kamu ve özel sektör temsilcileri, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.Kente gelen turistler, lüks otellerde yaptıkları deniz, kum güneş tatilinin yanı sıra Antalya'nın tarihi ve kültürel bölgelerini ziyaret ediyor, doğal güzelliklerini geziyor.

GELİRLERDE YÜZDE 8-10 ARTIŞ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, bu ayın sonunda rakamların netleşeceğini söyledi. Geçen yıl Antalya'ya 14 milyona yakın turistin geldiğine değinen Atmaca, şunları kaydetti: "2019'un planlamasını yaparken Antalya'ya gelen turist sayısını 16 milyona çıkarmayı öngörmüştük. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Dolu dolu bir ağustos geçiriyoruz, eylülün de böyle geçmesini ümit ediyoruz. Tüm pazarlardaki artış devam ediyor. Turizmdeki bu rekorlar devam edecektir. Gelirle ilgili de bu yıl için yüzde 10 artırmak hedefimiz vardı. Özellikle yabancı pazarlardaki gelirlerde şu anda yüzde 8-10 civarında artış sağlandı. İnşallah eylülde de böyle devam edecek."

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  • Temennimiz: Rekorların devam etmesi
  • Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, gelen turist sayısının beklentilerine paralel ilerlediğini belirterek, 1 Ocak-22 Ağustos 2019'da geçen yılın üzerinde yüzde 17'den fazla bir büyümeyi yakaladıklarını, bunun söz konusu dönem için önemli bir rekor olduğunu söyledi. Turizmdeki gelişmelerin sektörü sevindirdiğini anlatan Yağcı, "Beklentilerimizle paralel büyüme trendiyle karşı karşıyayız. Rekorların devam etmesini temenni ediyoruz. Yaz döneminde yakaladığımız büyüme trendini, özellikle düşük sezon saydığımız kış sezonunda da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

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Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
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