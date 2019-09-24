Turizmde Thomas Cook alarmı

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden, 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook, 1,7 milyar sterlin (yaklaşık 2,1 milyar dolar) borcunu yönetemeyince resmen battı. 16 ülkede faaliyet gösteren ve her yıl 19 milyon kişiye turizm hizmeti veren şirket, son dönemlerde ortaya çıkan mali krizi aşamadı. Operatör geçtiğimiz aylarda Brexit nedeniyle rezervasyonlarında düşüş olduğunu ve bu durumun borç yükünü arttırdığını açıklamıştı. Bu gelişme halen 600 bin hizmet alıcının zor duruma düşmesine neden olabilecekse de, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu müşterilerin mağdur edilmeyeceğini duyurdu.

20 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere gereken desteğin verileceğini açıklarken, Türkiye’deki müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için Antalya’da kriz masası oluşturuldu. Şirketin iflasıyla 9 bini İngiltere’de olmak üzere dünya genelinde 20 bin kişi işini kaybetti. Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.

ÇALIŞANLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Bu kapsamda 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor. Konuya ilişkin olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşteri ve binlerce çalışanından özür diledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

ŞU ANDA 21 BİN MİSAFİR AĞIRLIYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iflas eden İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, dün itibarıyla iflas eden seyahat ve hava yolu şirketi Thomas Cook aracılığıyla Türkiye'de konaklayan misafirlere ilişkin Twitter'dan açıklama yapıldı.

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İngiltere operasyonlarını bugün itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook'un Almanya, Rusya ve Kuzey ülkelerinde faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamaya göre, halihazırda Türkiye genelinde 21 bine yakın İngiliz turist mevcut.

SAKİN OLMAKTA FAYDA VAR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'un tasfiye sürecine girmesini, "Türkiye için çok önemli ve bir o kadar da olumsuz bir gelişme" diye nitelendirdi ve "Ancak panik havası oluşturmaya da gerek olmadığını düşünüyoruz. Sakin olmakta fayda var" uyarısı yaptı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, turistlerin asla mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın" dedi.

50 MİLYON AVROLUK PAKET YOLDA

Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’ye Thomas Cook aracılığı ile gelen İngiliz misafirlerin ödemelerinin İngiliz hükümetinin güvencesinde olduğunu söyledi. Turistlerden ek ücret alan işletmelere ceza keseceklerini aktaran Ersoy, turizmciler için ek bir kredi paketi üzerinde çalıştıklarını ve paketin büyüklüğünün yaklaşık 50 milyon avro olacağını ifade etti.

HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK



Öbür taraftan dün havalimanlarında hareketli saatler yaşandı. Yurt dışından Antalya’da da söz konusu seyahat şirketine ait uçakla gelen tatilciler, şirkete ait yazıhane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Şirket yetkililerinin, tatil için gelen yolcuları otellere yönlendirdiği belirtildi.

YASA TASARISI GÜNDEME ALINMALI

Firuz Bağlıkaya

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da, dünyanın dört bir yanındaki Thomas Cook müşterilerinin yanısıra tatillerini satın almış ama henüz başlamamışlar için İngiliz resmi makamlarının devreye girdiğini belirtti. Bağlıkaya şu ifadelere yer verdi: "Turizm Bakanlığı’nda bekleyen yeni yasa tasarısının bir an önce Meclis gündemine getirilerek yasalaştırılması sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devamı açısından büyük önem ve aciliyet taşımakta."