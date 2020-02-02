Ekonomi Turizmde virüs endişesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde virüs endişesi

Koronavirüs sebebiyle rezervasyon iptalleri son 15 gün için yüzde 60 seviyelerine çıktı. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Özellikle İstanbul ve Nevşehir’de büyük kayıplar yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’in Wuhan şehrinde yaşanan koronavirüs gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye turizm sektörü de etkileniyor. Çin’de hastalık sebebiyle bir çok bölge karantina altına alındı. Bu nedenle son 15 gün içinde özellikle İstanbul ve Nevşehir’de ki otellerde rezervasyonların yüzde 60’ı iptal edildi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TUROB) Müberra Eresin, 1 yıl içerisinde Çin’den yurt dışına 200 milyon turistin seyahat eden seyahat ettiğini belirterek, "Bunun 450 binini Türkiye olarak biz ağarlıyoruz. 450 bin turistin 350 bini de İstanbul ve Kapadokya ya geliyor. Türkiye’yi son 15 gün içerisinde turistlik anlamda yüzde 60 olumsuz etkiledi. İstanbul ve Nevşehir’de kayıplar yaşıyoruz” dedi.

Müberra Eresin

THY SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Turistik anlamda kayıp yaşadıklarını dile getiren Eresin, şöyle devam etti: "Türk Hava Yolları Çin’deki birçok destinasyondan gelen uçaklarını iptal etti. Fransa ve İngiltere’de böyle önlemler alınmaya çalışılıyor ne olursa olsun önümüzdeki minimum beş altı ay Çinli trafiğinin çok az olacağını görüyoruz.”

KAPADOKYA 5 MİLYON TURİST BEKLİYOR

  • TÜRSAB Kapadokya Temsil Kurulu Başkanı (BTK) Talip Aldemir 2020 yılında hedeflerinin yüksek olduğunu ifade ederek 5 milyon turist olduğunu söyledi. Aldemir, "2019 yılında 3 buçuk milyon ziyaretçi sayısını üzerine ulaştık. 2020 yılında ise Kapadokya bölgesinde hedefimiz 5 milyon Umarız sayıyı yakalayacağız” dedi.

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