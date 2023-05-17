Turizmde yeni rekor sinyalleri

Geçtiğimiz yıl turist sayısı ve turizm gelirinde rekorunu geliştiren Türkiye, 2021’e göre turizm gelirini yüzde 53 artışla 46,3 milyar dolara çıkarırken, turist sayısını ise yüzde 34,5 artışla 51,4 milyon turiste yükseltmişti. Yabancı turist sayısı ve turizm gelirinde 2023’te ise yine rekor hedefleri bulunan Türkiye, 60 milyon turist sayısına ulaşmayı ve 56 milyar dolar turizm geliri sağlamayı hedefliyor. Yaz sezonunun başlamasına sayılı günler kala hem kruvaziyer turizminde yaşanan yoğun talep hem de otellerdeki doluluk oranlarının yaz sezonu öncesi tırmanması yeni rekorların sinyalini veriyor.

Özellikle yaz sezonunda yoğunluğun pik yapacağı sektörde önemli oranda döviz gelirine imza atılması bekleniyor.

OTELLERDE DOLULUK ORANI GİDEREK ARTIYOR

2022’de doluluklar bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 66.7 yüzde olarak gerçekleşti. 2023'te de doluluk ile gelirde yeni seviyelere ulaşılması öngörülüyor. Turizmdeki pozitif tablo, bu yılın ilk üç ayı rakamlarına da yansıdı. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayıyla karşılaştırıldığında, 2023’ün ilk çeyreğinde turist sayısı yüzde 26,8 artışla 7,8 milyona, turizm geliri ise yüzde 32,3 artışla 8,7 milyar dolara tırmandı.

KRUVAZİYER GEMİLERİN ROTASI TÜRKİYE

2022'den bu yana kruvaziyer şirketleri yaptıkları planlamalara Türkiye limanlarını artık daha sık dahil ediyor. Galataport sayesinde bu planlamalarda ana çıkış rotası olarak İstanbul'un yer alması, gemilerin geliş ve kalkışlarında, turistlerin daha önce şehirde konaklamalarını, dünyanın turizm başkentlerinden olan İstanbul'u yakından tanıma imkanına erişmelerini sağlıyor.

2028’de 90 milyon turist 100 milyar dolar gelir

Türkiye 2023 itibarıyla 2028’e kadar turizmde 5 yıllık yol haritasıyla hareket edecek. Hem turist sayısının hem de turizm gelirinin 5 yılda kademeli olarak artış göstermesi bekleniyor. 2022’de toplam 51 milyon 387 bin 513 turist ağırlanırken, karşılığında 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar gelir elde edilmişti. 2023’te 60 milyon, 2024’te 68 milyon, 2025’te 74.3 milyon, 2026’da 80 milyon, 2027’de 85 milyon ve 2028’de 90 milyon ziyaretçinin Türkiye’ye gelmesi öngörülüyor. Buna karşılık 2023’te 56 milyar dolar turizm geliri hedefleyen Türkiye; 2024’te 68 milyar dolar, 2025’te 77 milyar dolar, 2026’da 85.3 milyar dolar, 2027’de 93 milyar dolar ve 2028’de 100 milyar dolar turizm geliri bekliyor.







