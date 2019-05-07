Turizmde yeni rekor yolda

Antalya, 4 ayda 1 milyon 560 bin 862 turist ağırladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, yılın ilk dört ayında İstanbul’da, Antalya’da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamların, Türkiye’nin turizm sektörü açısından 2019’da tekrar bir rekor kıracağını gösterdiğini belirtti. Ayık, yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya’nın 4 ayda 1 milyon 560 bin 862 turist ağırladığını aktardı.

YABANCI TURİST 50 MİLYONU GEÇER

Nisan ayındaki yabancı turist sayısının geçen yıla göre yüzde 35 oranında arttığını ifade eden Ayık, artışın sadece Antalya’da değil, ülke genelinde yaşandığını kaydetti. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçi ağırladığını söyleyen Ayık, yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artış olduğunu belirti.

Gerek Antalya’ya gerekse ülke geneline gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre ciddi bir artış yaşandığını vurgulayan Ayık, “Türkiye, 2018 yılını oldukça iyi geçirdi. Sayısal anlamda rekor yılıydı. Yılın ilk dört ayında İstanbul’da, Antalya’da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamlara baktığımızda, 2019’da da Türkiye tekrar bir rekor kıracak” dedi.

Yıl sonunda yabancı misafir sayısının 50 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini kaydeden Ayık, turizm sektöründe sayısal gelişmelerin yanı sıra gelirde de bir iyileşme olduğunu ifade etti. Ayık, gelirde 2018 yılındaki iyileşmenin yüzde 12’nin üzerinde olduğunu söyledi.

GELİRDE İYİLEŞME

Ayık, “Bu yıl da buna ilave yüzde 10’un üzerinde bir iyileşmeyi bekliyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin iç pazar potansiyelini rekabet halinde olduğu ülkelerdeki seviyeye ulaştırması gerektiğine de işaret eden Ayık, şunları söyledi: “İspanya’ya 80 milyon civarında yabancı misafir gider, yüzde 25’i oranında da yani 20 milyonluk da iç pazar potansiyeli vardır. Türkiye 50 milyon yabancı misafir ağırlayan bir ülke olacaksa 2019 yılında, 12,5 milyon yerli misafirin de seyahat etmesi, konaklaması, tatil yapar hale gelmesi lazım ki, rakibi İspanya gibi olsun.”

RAMAZAN Kömür kara sofra aydınlık