Turizmde yeni sezon heyecanı

Maske takma zorunluluğu ve kısıtlamaların yaşandığı 2 yılın ardından vatandaşlar bu yıl bayram tatilinde rahat bir nefes aldı. Gurbetçilerin bu bayramı Türkiye’de geçirmek için yoğun tercih ettiğini ifade eden TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Ege ve Akdeniz’de bayram süresince yoğunluk yaşandığını kıyı bölgelerinde ve tarih kültür turizminin öne çıktığı bölgelerde otellerde %100 doluluk oranlarına ulaşıldığını vurguladı. Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı için çalışmaların şimdiden başladığına dikkat çeken Bilir, önümüzdeki haftalarda tatil paketlerinin açıklanmaya başlanılacağına işaret etti.

Ali Bilir

KIYI OTELLERİ DOLDU TAŞTI

Bilir, “Sahil bölgelerimizde, özellikle tarih, kültür ve deniz turizminin birlikte yaşanabildiği Ege ve Akdeniz kıyılarında yüzde 100’e yakın bir doluluk yaşandı. İç turizm açısından hedeflenen sayıya ulaşıldığı söylenebilir ciddi bir hareketlilik oluştu. Kurban Bayramı için turizmciler şimdiden çalışmalara başladı" diye konuştu.

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HAREKETLİLİK HER BÖLGEDE

Türkiye’nin farklı birçok noktasında önemli artışlar olduğunu ifade eden Ali Bilir, “Kıbrıs Türk kesimine de önemli yoğunlukta seyahatler oldu. Yine Pamukkale, Kapadokya ve GAP Bölgemizde yoğunluk yaşandı. Karadeniz ve manevi yönden güçlü olan Konya, Edirne, Çanakkale illerimizde de önemli artışlar oldu. İstanbul ise her bayramda olduğu gibi yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözde destinasyonlarından biri oldu” dedi.