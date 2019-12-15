Turizmde yeni yatırım zamanı

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 41 milyonu aştı. Yılın ilk on ayına ilişkin rakamlar, 2019 için konulan 50 milyon turist hedefinin yakalanacağını gösteriyor. Antalya yaklaşık 14 milyon, İstanbul ise 13 milyon turist ağırlayan iller arasında ilk iki sırayı paylaştı. Gelecek yıl sektörün yüzde 15 büyümesini bekleyen sektör turizmciler, yeni yatırımlara hazırlanıyor.

2 BİN DOLAR HARCASIN 30 MİLYON KİŞİ GELSİN

Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “Daha çok değil, daha çok harcayan turisti hedeflemeliyiz” diyor.

Güney ve Ege bölgelerindeki “herşey dahil” sistemin faydaları olmakla birlikte dezavantajları da var. Çünkü turist sayısının her geçen yıl artmasına karşın, yabancıların kişi başı harcamaları 650 dolar sınırında kalması turizm gelirlerinin artmasını engelliyor. Turizm sektörü için konulan hedeflerin önemine dikkat çeken Ela Quality Resort Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “Turist sayısı elbette önemli ancak nitelikli ve zengin turist sayısını artırmalıyız. 30 milyon turist gelsin ama kişi başı harcama 2 bin dolar olsun. İşte o zaman gelir adına bir denge oluşturabiliriz. Çünkü turist sayısı ne kadar artarsa o kadar maliyet yükseliyor” dedi.

FAZLA TURİST FAZLA KÜLFET DEMEK

Çevre ve her türlü kaynağın tüketilmesi noktasında da fazla turist sorun olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Gezgin, “Gelen turist masrafının ötesinde bir geliri bırakmalı ki sektör zenginleşsin ve daha iyi hizmet etsin. Sonra turizm en hızlı istihdam çeken bir sektör. Sektörün nitelikli olarak büyümesi hem işsizliği hem de kısa dönem çalışmayı önler, turizm personeli 12 ay çalışma imkanı bulur” diye konuştu.

REKLAM

ANTALYA’DA YENİ DESTİNASYONLAR OLUŞACAK

Yabancı turistte kişi başı gelirin artması ve doluluk oranlarının da yüzde 78’leri geçmesi durumunda sektörde yatırımların da artacağına dikkat çeken Ufuk Gezgin, şunları kaydetti: “Tahminime göre yeni yatırımların zamanı gelmiştir. Antalya özelinde önümüzdeki yıl 20 milyon turist hedefleniyor. Kemer Tekirova’dan Alanya Mahmutlar’a kadar 210 kilometre sahile sahip Antalya’nın tahmin edilen turisti ağırlaması için hiçbir sebep yok. Demre’de Batı Antalya Havalimanı projesi var. Henüz orada bir inşaat başlamadı ancak bakanlık orada tahsisler açtı. Demre, Kekova, Kaş buralar muhteşem yerler. Orada her şey var. Kültür de var, dalış turizmi de var. Bizim de Ela Quality olarak Antalya Demre ve Aydın Didim’de iki otel yatırımı projemiz bulunuyor.”

TANITIMI KÜLTÜRÜMÜZ, SANATÇILARIMIZ VE SPORCULARIMIZ YAPMALI

Türkiye’nin tarihi ve turistik zenginlik açısından dünyanın birçok ülkesinden daha ileride olduğunu belirten Gezgin, turizm gelirinin artması için ülkenin dünyaya verdiği imajın da çok önemli olduğunu söyledi. İstanbul’dan 3 saatlik uçuş mesafesindeki ülkelerde 1.5 milyar insanın yaşadığına dikkat çeken Gezgin, şöyle devam etti: “Ülkemiz ekonomik anlamda en gelişmiş bölgeler arasında. Destinasyon kapasitemiz son derece yeterli. Ancak imajımızı yansıtacak tanıtım eksikliği çekiyoruz. Ülke tanıtımını turizmciye bırakırsanız bu iş olmaz. Ülkeyi değerleri, kültürü, sanatçısı, sporcusu tanıtmalı.”

2020 hedefi yüzde 15 büyüme

Gelecek yıl turizm sektöründe yüzde 15 büyüme beklediklerini ifade eden Gezgin, “Bu oran azımsanmayacak bir rakam. Rusya’daki ve Avrupa’daki turist sayısındaki artış bunun habercisi. Ön rezervasyonlar bile yüzde 10’luk büyümeyi bugünden haber veriyor. Biz Ela Quality olarak da hedeflediğimiz rakamların altına inmiyoruz. Uzun yıllardan bu yana Kasım ayını yüzde 75’lik bir doluluk oranıyla kapattık. Bunda havaların sıcak gitmesi ve Mısır’ın kapalı olması da etken” dedi.

Gençlere iş beğendiremiyoruz

Turizmin hızlı döviz kazanma ve istihdam sağlama yönünden ilk sıralarda geldiğini yineleyen Ufuk Gezgin, “Türkiye’de işsizlik sorununun çözülmesinde turizmin temel bir aktör olarak öne çıkarılabilir. Resmi olarak 4,5 milyon işsiz var ancak sektör çalışacak insan bulamıyor. Maalesef gençlere iş beğendiremiyoruz. Liyakat, beceri olmadan veya eğitilmeyi kabul etmeyenleri siz nasıl istihdam edersiniz. Mecburen yurt dışından nitelikli eleman ithal ediyoruz” şeklinde konuştu.