Turizmdeki hareketlilik havalimanlarına yansıdı: 102 milyondan fazla yolcu ağırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye havalimanlarında iç hatlarda 500 bin 886, dış hatlarda 447 bin 927 uçak trafiği gerçekleşti.





Üst geçişlerle trafik, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış gösterdi ve toplam 1 milyon 216 bin 748'e yükseldi.





Havalimanlarında bu dönemde iç hatlarda 51 milyon 820 bin 711, dış hatlarda 66 milyon 724 bin 226 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla hareketlilik yüzde 22,7 artarak 118 milyon 670 bin 160'a ulaştı.









Turizm bölgelerindeki hareketlilik yolcu sayılarına yansıdı

Bu yılın 7 ayında Türkiye'nin turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarında da yolcu sayıları açısından artış yaşandı.





Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 75 bin 351, dış hatlarda 214 bin 660 olmak üzere toplamda 290 bin 11 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 10 milyon 614 bin 115, dış hatlarda 32 milyon 712 bin 83 olmak üzere toplamda 43 milyon 326 bin 198 yolcu trafiği oluştu. Söz konusu dönemde yolcu sayısı yüzde 26 civarında arttı.





Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 9 milyon 766 bin 747, dış hatlarda 10 milyon 805 bin 341 yolcu ağırlandı. Toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artışla 20 milyon 572 bin 88'e yükseldi.









Antalya Havalimanı'nda da iç hatlarda 3 milyon 530 bin 805, dış hatlarda 14 milyon 853 bin 144 olmak üzere toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,04 artarak 18 milyon 383 bin 949 oldu.





İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da yolcu sayısı yüzde 9,3 artarak 5 milyon 886 bin 877'ye çıkarken, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ağırlanan yolcu sayısı yüzde 18,8 artışla 2 milyon 706 bin 576 oldu. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullanan yolcuların sayısı da yüzde 6,36 artışla 2 milyon 141 bin 266'ya çıktı.





Adana Havalimanı'nı tercih edenlerin sayısı yüzde 18,88 yükselerek 2 milyon 632 bin 761 oldu. Gaziantep Havalimanı'ndan hizmet alan yolcuların sayısı da yüzde 10,2 artışla 1 milyon 427 bin 559'a yükseldi. Trabzon'da 1 milyon 955 bin 951, Kayseri'de 1 milyon 298 bin 176, Diyarbakır'da 1 milyon 161 bin 998, Şanlıurfa GAP'ta 540 bin 998, Gazipaşa Alanya'da 466 bin 238 yolcu seyahat etti.





Böylece, bu yılın ocak-temmuz döneminde hava yolu yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 102 milyon 500 bin 625'e ulaştı.





Söz konusu 7 ayında Türkiye'deki turizm merkezlerine yakın olan bazı havalimanlarının yolcu sayıları ve geçen yılın aynı dönemine göre değişimi şöyle: