Ekonomi Turizme dünya çapında ajans
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizme dünya çapında ajans

Turizmi stratejik sektör olarak ilan eden Türkiye, yurt dışı tanıtımına dönük yeni mekanizmayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Dünya çapında etkili olacak turizm ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Kurulacak ajansla birlikte turizm tanıtımına başlanacak.
Kurulacak ajansla birlikte turizm tanıtımına başlanacak.

Türkiye, bacasız sanayi olarak nitelenen ve büyük ticari hedefler öngördüğü turizmde bunları gerçekleştirmek için yurt dışı tanıtımına dönük yeni mekanizma oluşturacak. Bu çerçevede Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Dünya çapında etkili olacak bu ajansla birlikte Türkiye, çok geniş bütçeli bir turizm tanıtımına başlayacak.

HEDEF 70 MİLYAR DOLAR

Turizm sektörü cari açığın kapatılması için Türkiye'ye döviz kazandırılması konusunda önemli bir alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 hedeflerini "70 milyon turist, 70 milyar dolar"a çıkardı. Bu nedenle de Türkiye, inanç turizmden kongre ve sağlık turizmine çeşitliliği de artırarak dünyada gelişen turizm pazarından daha fazla pay alması için çalışmalarını hızlandırıyor.

TURİZM STRATEJİK SEKTÖR

Türkiye, ilk kez turizm sektörünü stratejik sektör olarak ilan etti. Türkiye’de turizm yatırımı yapılmasıyla ilgili birçok kolaylık gerçekleşti. Özellikle Türk turizminin yurt dışında tanıtımı için çok daha geniş bütçe oluşturulacak.

TURİZM AJANSI KURULACAK

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Bu ajansla birlikte Türkiye tarihinde hiç yapmadığı kadar çok geniş bütçeli bir dünya genelinde turizm tanıtımına başlayacak. Buna ilişkin teklifin yakın bir sürede TBMM’de yasalaşması bekleniyor.

365 GÜN TURİZM SEZONU OLACAK

Ajans kurulduktan sonra bölgeler arasındaki gelişme farklıklarının giderilerek sürdürülebilir kalkınma hedefine katkıda bulunulacak. Turizmde rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluşturulacak. Var olan turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele alınarak planlanacak. Turizmde ürün çeşitliliği sağlanarak turizm sezonu 12 ay, 365 güne yaygınlaştırılacak.

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  • Meclis’e kanun teklifi sunuldu
  • Mehmet Muş
  • AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. Söz konusu ajansın yönetiminin 13 kişiden oluşacağını bildiren Muş, yönetimde daha çok özel sektör temsilcilerinin yer alacağını kaydetti. 7 coğrafi bölgenin temsilinin planlandığını aktaran Muş, “Amacımız, Türkiye’nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağlamak ve ülkemizin dünyadaki tanınırlığını daha yükseklere çıkarmak” dedi.

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