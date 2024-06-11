Türk çayı ihracatı 12 milyon doları aştı

Söz konusu dış satımdan 12 milyon 11 bin 763 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu,

"Belçika, Birleşik Krallık ve ABD en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Bu dönem Belçika'ya 4 milyon 767 bin 435, Birleşik Krallık'a 1 milyon 562 bin 4, ABD'ye 876 bin 265 dolarlık çay satıldı"