Ekonomi Türk çekirdeğine Çin darbesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin Türkiye’yi çekirdek ile vurdu

Türk çekirdeğine Çin darbesi

Son yıllarda Çin’den ithal edilen ucuz çekirdeğin iç piyasada pazarın büyük bölümüne elde etmesi yerli ay çiçeği üretimini önemli oranda azalttı.

Haber Merkezi IHA
Ay çiçeği üretiminde önemli oranda düşüş yaşandı.
Ay çiçeği üretiminde önemli oranda düşüş yaşandı.

Çin’den ithal edilen ucuz çekirdek Türkiye’deki ay çiçeği üretiminde önemli oranda düşüşe neden oldu.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 15 yıldır ay çiçeği üretimi yapan Çetin kardeşler, geçtiğimiz yıl Sivas’ta bin 500 dönüm arazide ay çiçeği yetiştirirken bu yıl 900 dönüm arazide ay çiçeği yetiştirdiklerini belirttiler.
Çelik kardeşler yerli ay çiçeğinin iç pazarda her geçen gün kan kaybettiğini belirtip önümüzdeki yıl ay çiçeği yetiştiriciliğinden vazgeçebileceklerini de ifade ettiler.

Çekirdeğin yüz 80’i Çin çekirdeği

Ahmet Çetin yaptığı açıklamada, Çin çekirdeğinin yerli üretimi bitirme noktasına getirdiğine dikkat çekip, “Çin’den gelen ithal çekirdek piyasayı tamamen bitirdi. Çerezlik çekirdek satıcıları yüzde 80 oranla Çin çekirdeği satmaya başladı. Dolgunluk olarak yerli çekirdekten biraz daha iri görüldüğü için tüketiciler de bu çekirdeği tercih edebiliyor. Halbuki bu Çin çekirdeğinin ne şartlarda üretildiği, sağlıklı olup olmadığı belli değil.”dedi.

İhraç ederken ithal eder olduk

Ali Çetin, Türkiye’nin son iki yıla kadar yetiştirdiği ay çiçeği çekirdeklerinin yarısını Rusya başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ettiğini belirtip, son iki yıldır ise çekirdek ithal etmeye başladığımızı açıkladı. Çetin yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yıllarda 150 bin ton civarında çerezlik ay çiçeği çekirdeği yetiştiriliyordu. Bu yıl ise 50 bin ton civarında çıkacak. Normalde ülkemizde 150 bin ton üretim yapılıp 75 bin tonu iç piyasada tüketiliyordu. Kalan kısmı ise ihraç ediliyordu. İki yıldır bu durum değişti. Çin’den gelen yoğun çekirdek bizi olumsuz etkiledi” şeklinde konuştu.

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