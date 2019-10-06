Ekonomi Türk devletleri ticareti artırıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk devletleri ticareti artırıyor

Taşkent’te gerçekleştirilen Türk İş ve Yatırım Forumu’nda Türki devletler, karşılıklı ekonominin arttırılması yönünde fikir birliğine vardı. Topluluğa üye 6 ülkenin 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu aktaran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biraraya gelince küresel bir güç haline geliriz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türki milletler olarak 6 farklı ülkesi olan tek milletiz. 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahibiz. Yani biraraya gelince, küresel bir güç haline geliriz” dedi. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Türk İş ve Yatırım Birinci Forumu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi. Türk Keneşi ve Özbekistan Hükümeti iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu’na Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan’dan 600’dan fazla iş adamı ve yetkili katıldı. Forumun açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, 15 Ekim’de Bakü’de düzenlenecek zirvede, Özbekistan’ın Türk Keneşi’ne üye olacağını kaydederek Türk dünyasının iş adamları olarak, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

RAKAMLAR ARTTIRILMALI

Bu ülkeler arasındaki toplam ticaret hacminin 9 milyar doları oluşturduğunu ve bunun mevcut potansiyelin çok altında olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, bu rakamları artırmanın yine kendi ellerinde olduğunu ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile bu rakamların hızla artacağına inandığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu,Türkiye’nin Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 milyar dolarlık toplam yatırımının bulunduğunu, bu ülkelerin Türkiye’deki toplam yatırımlarının ise 8 milyar doları oluşturduğunu dile getirdi ve rakamların daha da arttırılması gerektiğini dile getirdi.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRALIM

Ticaretin barış ve refahın en büyük kaynağı olduğuna dikkati çeken sözlerini şöyle sürdürdü: “Biribiriyle ticaret yapan kavgayı konuşmaz, biribirine kötü bakmaz. Bu nedenle önce ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti arttırmalıyız. Ticaret başladıktan sonra, yatırım da ortaklıklar da kurulur. O halde, aramızdaki vize ve geçiş belgesi gibi ticareti zorlaştıran her engeli tespit edip, kaldırmalıyız.”

Hisarcıklıoğlu, Türkiye özel sektörü olarak, bu ülkelerle daha fazla iş ve yatırım arzusunda olduklarını ve önlerinde buna müsait geniş bir alanın bulunduğunu vurgulayarak, “Bu potansiyeli hayata geçirmek için Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nı kurduk. Bu coğrafyanın insanı zenginleşecekse, bunu da bu coğrafyanın iş adamları yapar” dedi.

Türk birliğinin istikbali parlak

  • Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne üye olmasının önemini vurgulayan Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise, “Özbekistan ve diğer Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkiler Türk Keneşi’nin birleştirici bayrağı altında daha da genişleyerek parlak istikbala sahip olacaktır” dedi. Amreyev, forumda toplananların ortak amaçlarının Türkçe konuşan ülkeler ekonomilerini ve bu ülkeler arasındaki ticari-ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu kaydederek, forumun bu konuda faydalı olacağına inandığını belirtti.

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