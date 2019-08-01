Türk dünyası ortak odada

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde kuruluş tüzüğü geçtiğimiz Mayıs ayında imzalanan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1. Genel Kurulu dün İstanbul’da yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk üyeleri oldu. Türkmenistan ve Özbekistan ise yakın zamanda üye olacaklar.

6 ÜLKENİN TİCARETİ 1,1 TRİLYON DOLAR

Odanın başkanlığına 4 üye ülkenin önergesiyle ilk başkanı olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Daimi Sekretaryası İstanbul’da olacak Oda, TOBB’un binasında hizmetlerini yürütecek. Her ülkeden 5 delegeden birinin kadın olması konusunda prensip kararı alındı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda kurucusu 6 ülkenin 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğuna dikkat çekti. Doğal kaynaklara sahip olmanın gelişmek, zengin olmak için yeterli olmadığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bu gerçeği artık hemen her ülke görüyor ve petrol/doğal gaz dışı alanlar daha fazla öne çıkarılıyor. Bizler de ekonomik yapımızı çeşitlendirmeli ve gelişmeliyiz. Bunun için sanayi ve ticarete yönelerek girişimciliği güçlendirmeliyiz. Ülkelerimizi, halklarımızı, daha zengin kılmanın tek yolu budur. Bu süreçte ilk olarak, aramızdaki ticaret hacmini artırmalıyız. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikayelerini Türk dünyası da yazacaktır” dedi.

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“ARTIK TEK MİLLET 6 DEVLETİZ”

Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mammad Musayev ise bu odada yapılacak çalışmaları geliştireceklerini vurgulayarak, “Artık tek millet 6 devletiz. İmkanlarımız çok geniş. Bunları bir araya getirmemiz gerekir. İş dünyasının önünü açmak çok hayırlı bir iştir” dedi. Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Ablay Myrzahhmetov, kardeş iş dünyasının bir arada olmasının önemine işaret etti. Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev de “İlk genel kurul, ilk genel sekreter seçimi bugün yapılacak. Ticaret demek kolay ama satmak kolay değil. Bazı siyasi ve diğer sorunlar ticarete engel oluşturabiliyor. Ortak bir ticaret zinciri bizi birleştirmeli ve sorunlar ortadan kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.

ORTAK BİR TİCARET ZİNCİRİ ALTI ÜLKEYİ BİRLEŞTİRMELİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise bu odanın Türk dünyasında seçkin bir marka yaratacağına inandıklarını söyledi. Ortak odanın kuruluşundan itibaren ticari ilişkilerin ciddi anlamda geliştirilebileceğini vurgulayan Amreyev, yeni mekanizmalar ortaya çıkarmak adına çalıştıklarını ifade ederek, “Ortak birtakım işler yapmayı amaçlıyoruz. Ortak yatırım fonunun oluşturulması ve KOBİ’nin desteklenmesi amaçlanıyor. Böyle bir fonun kurulmasıyla birlikte güçlü bir araca sahip olacağız” diye konuştu.