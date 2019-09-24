Ekonomi Türk ekonomisine övgü Daralma beklemiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk ekonomisine övgü: Daralma beklemiyoruz

IMF, CHP ve İYİ Partililerle yapılan gizli görüşmenin ortaya çıkmasından saatler sonra ilginç bir rapor yayınladı. Türk ekonomisinin övüldüğü raporda 2019’da daralma beklenmediği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı korsan görüşme sonrası sonrası IMF’ye “Şeffaf olun” uyarısı yapmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
IMF Binası
IMF Binası

Korsan görüşmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uyarılan IMF, akşam saatlerinde ilginç bir rapor yayınladı. Türkiye ekonomisini öven IMF, büyümenin devam edeceğini ve enflasyonun tek haneye düşeceğini açıkladı. Türkiye’deki “Madde 4 Görüşmelerini” tamamladığını bildiren IMF Türkiye heyeti raporda, Türk ekonomisinde bu yıl daralma beklemediğini açıkladı. Liranın toparlandığı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldüğü vurgulanan IMF raporunda, yapısal reformların daha sürdürülebilir büyüme için başarıyı ve ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artıracağının altı çizildi.

REFORMLAR İÇİN İYİ FIRSAT

Türk ekonomisinin tekrar büyümeye başladığı ve bunun teşviklerle desteklendiği belirtilen raporda, genişleyici maliye politikasının ve daha fazla olumlu piyasa duyarlılığından dolayı ekonominin yılın ilk yarısında pozitif büyüme kaydettiği vurgulandı. Raporda, “IMF heyeti, geçtiğimiz yılın durgunluğundan kaynaklanan olumsuz etkilere rağmen, bu yıl büyümenin pozitif olmasını (yaklaşık yüzde 0,25) bekliyor” ifadesine yer verildi.

ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞER

  • Piyasa baskısı azaldıkça Türk lirasının toparlandığına yer verilen raporda, güçlü turizm sezonunun ve daralan ithalatın cari dengede dikkate değer bir ilerlemeye yol açtığı belirtildi. Raporda, bu yıl küçük bir cari açığın beklendiğine yer verilerek, gelişmiş piyasa duyarlılığının ve jeopolitik gelişmelerin lira üzerindeki baskıyı aldığına vurgu yapıldı. Türk lirasındaki istikrarın ve olumlu baz etkilerinin enflasyonu aşağıya çektiği, bunun da TCMB'nin politika faizlerini düşürmesine olanak sağladığı belirtilen raporda, enflasyonun gelecek aylarda tek haneli rakamlara düşebileceğine işaret edildi.

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