​Türk gemiciliğinin büyük başarısı: Canlı balık taşıma teslimlerine devam ediyor!

Sefine Tersanesi bu kez, Aqua Skilsy’u Norveç’e uğurladı.

Geçtiğimiz aylarda Aqua Spa ve Aqua Maly’u Norveçli müşterisine teslim eden Sefine Tersanesi bu kez, Aqua Skilsy’u Norveç’e uğurladı.

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Aqua Skilsy isimli gemi.

84.4 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde

Diğer canlı balık gemilerine göre 3.1 katı fazla hızla operasyon yapabilme özelliğine ve 3900 metreküp canlı balık taşıma kapasitesine sahip olan Skilsy, 84.4 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde.

Üretilen canlı balıkçı gemileri, Norveç için bir sembol olan balıkçılığın önemli bir parçasını oluşturmak adına hizmet veriyor.