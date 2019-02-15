Ekonomi Türk gözcüsü dünya yollarında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk gözcüsü dünya yollarında

Yüksek teknoloji ürünleriyle dikkat çeken Ekin Teknoloji, yüz tanıma, plaka tanıma, hız tespiti, park ihlal tespiti gibi birçok sistemiyle atılım dönemine girdi. Türk şirket, son iki yılda 10 ülkeden 22 şehirde talep gören ürünleriyle bilişim hizmet ihracatı alanında da liderliğe yükseldi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Akif Ekin
Akif Ekin

Yüzde 100 yerli mühendislik ve tasarımı ile bilişim teknolojileri alanında hizmet veren Ekin Teknoloji, atılım dönemine girdi. Türk şirketin; yüz tanıma, plaka tanıma, hız tespiti, park ihlal tespiti, akıllı kavşak kontrolünde sabit ve mobil donanımlar ile tamamının birbiriyle entegre çalışmasını sağlayan işletim sistemleri dünyada yoğun ilgi görüyor. Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, “Geride bıraktığımız iki yıl, hazırlık dönemiydi. Ürün ve yazılımlarımızı tamamen baştan yarattık. Yüz ve plaka tanımada yüzde 99 başarı oranına ulaştık. Bu dönemde bile iki yıl üst üste bilişim hizmet ihracatı lideri olduk” diye konuştu.

MOBİL DEVRİYE DÖNEMİ

Mevcut pazarların yanında yeni pazarlara da girmeye başladıklarını aktaran Ekin, geliştirdikleri teknolojilerin şu anda 10 ülkede 22 şehirde kullanıldığını dile getirdi. Ekin, araç üzerine tepe lambası olarak takılan Ekin Patrol ve bisiklete monte edilebilen Ekin Bike Patrol ile dünyada mobil devriye dönemini başlattıklarını vurguladı. Ekin Teknoloji’nin yurtdışı odaklı çalışmakla birlikte iç pazarda Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sistemlerinin kurulu olduğunu söyleyen Ekin, yerli ve milli teknoloji gelişiminin devletin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

  • Yerli rekabetin önü açılmalı
  • Akif Ekin, kamunun ihtiyacı olan güvenlik teknolojilerinde yerli şirketlerin rekabete girebilmesinin önünü açılmasının önemine de değinerek, bu adımın teknoloji geliştirilmesi ve pazara sunulmasını hızlandıracağını vurguladı. Ekin, atılım dönemi ile Türkiye’nin hizmet ihracatına daha da fazla katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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