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Ekonomi Türk hava sahasından 27 saniyede bir uçak geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk hava sahasından 27 saniyede bir uçak geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada uçak seferlerinin kısıtlanmasına rağmen bu yılın 4 aylık döneminde Türk hava sahasından ortalama her 27 saniyede bir uçak geçtiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türk hava sahasından 27 saniyede bir uçak geçti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, sivil havacılık altyapısına gerçekleştirilen yatırımlar ve uygulamaya konulan kararların, Türkiye'nin bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına girmesini sağladığını söyledi.

Yurt içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, bugün iç hatlarda 7 merkezden toplam 56 noktaya sefer yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, 2003'te yurt dışında 2 hava yolu işletmesiyle 50 ülkede sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken, bu sayının geçen yılın sonu itibarıyla 4 hava yolu işletmesiyle 127 ülkede 329 noktaya ulaştığını ifade etti.

İç hatlarda 185 bin 156, dış hatlarda 84 bin 201


Karaismailoğlu, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldüğüne işaret ederek, geçen yılın başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle hava yolu seyahatlerinde kısıtlamaların meydana geldiğini anımsattı.

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Türk hava sahasında bu yılın 4 aylık döneminde gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının iç hatlarda 185 bin 156, dış hatlarda 84 bin 201 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Türkiye'de bu yılın 4 aylık döneminde, üst geçişlerle toplam 385 bin 40 uçak trafiği gerçekleşti. Yani Türk hava sahasından her 27 saniyede bir uçak geçişi oldu" dedi.

Salgın sebebiyle tüm dünyada havalimanlarındaki yolcu sayısı ciddi oranda azalırken, aldığımız tedbirler sayesinde yolcularımız seyahatlerine, havacılık emniyeti ve uçuş güvenliği içinde devam ediyor.

Türk sivil havacılığının salgın sürecindeki üstün başarılarının, dünya havacılık otoritelerinin raporlarına da yansıdığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

İstanbul Havalimanı dünya devlerini geride bıraktı

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı'mız birçok dünya devini geride bırakarak yolcu, uçak ve yük trafiğinde Avrupa birincisi olmayı başardı. İstanbul Havalimanı'mız birçok ilke imza atarak, bu başarılarını sürdürüyor. Diğer tüm havalimanlarımız da salgın önlemleri konusunda çok iyi sınav verdiler.

  • Bunun yanı sıra ülkemiz, Avrupa'nın önde gelen hava trafik kontrol merkezlerini geride bırakarak hava trafiği yönetiminde birincilikler alırken, bu başarılarını sürdürüyor."

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