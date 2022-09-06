Ekonomi Türk Hava Yolları Şampiyonlar Liginin sponsoru oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, gelecek yıl finali İstanbul’da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70’ten fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru oldu
Ahmet Bolat-Aleksander Ceferin

Türk Hava Yolları (THY), 2023 finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan dünyadaki ilk hava yolu şirketi unvanına sahip THY’nin, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Ayrıca THY; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.

DÜNYA İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sponsorluk duyuru programına, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve üst yöneticiler ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in ve UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein katıldı.

  • Sponsorluktan dolayı heyecan duyduklarını belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Bu sponsorlukla THY markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023’te de tüm dünyayı İstanbul’da buluşturacağız. Sporun, farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve dünyanın önemli spor organizasyonlarında yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein de THY ile birlikte yola çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Epstein, “İkimiz de kıtalardaki taraftarları bir araya getirerek küresel erişim sağlıyoruz. İki marka olarak benzer tutkuları paylaşıyoruz ve ortaklığımız söz konusu olduğunda sınırın gökyüzü olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Spora destek imzası

THY, EURO 2016’daki resmi hava yolu sponsorluğuyla UEFA ile iş birliği yapan dünyadaki ilk hava yolu şirketi. Bayrak taşıyıcı hava yolu; daha önce F.C. Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, River Plate gibi önemli takımlarla da sponsorluklar gerçekleştirdi. THY’nin Kobe Bryant ve Lionel Messi’nin rol aldığı “The Selfie Shootout” isimli reklam tüm zamanların en çok izlenen reklamları arasına girdi. Şirket ayrıca, Avrupa’nın önemli basketbol turnuvası olan Turkish Airlines EuroLeague’in 2010’dan beri isim sponsoru.

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