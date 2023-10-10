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Ekonomi

Türk Hava Yolları'ndan İsrail kararı: Seferlere ara verildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlere ikinci bir bildirime kadar ara verildiğini açıkladı.

19:46 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
THY, İsrail uçuşlarını iptal etti.

THY, İsrail uçuşlarını iptal etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

THY'den İsrail kararı: Seferlere ara verildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlere ikinci bir bildirime kadar ara verildiğini açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ABD ve Batı'nın yaklaşımını eleştirdi. Nehammer'in 'Hamas'ı kınıyoruz' açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, hastaneler hedef alınıyor. Hani insan hakları? ABD uçak gemisinin orada ne işi var?" diye konuştu. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesini örnek gösteren Erdoğan, yapılanların 'ortaklıkla' bağdaşmadığını belirtip, "ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor" dedi.



#Türk Hava Yolları
#İsrail
#Filistin
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