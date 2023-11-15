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Ekonomi

TÜRK-İŞ Başkanı duyurdu: Asgari ücret pazarlığına katılacak dört isim dikkat çekti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurdu.

10:40 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Atalay, yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını belirtti.


Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er olmak üzere 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediğini anımsatan Atalay, şunları kaydetti:


"Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İŞ yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek. Önceki yıllarda 1 işçi komisyonda yer alıyordu, bu yıl ilk kez 4 işçi pazarlık masasında olacak."


Asgari ücret nasıl belirleniyor?


Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


Asgari ücret net 11 bin 402 lira


Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.


Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.



#Asgari ücret
#Ekonomi
#toplantı
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