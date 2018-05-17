Türk kirazının Çin hedefi

Türk kirazını beğendiği belirten Liu, Çin'de Türk kirazının daha fazla tüketilmesini temenni etti. Liu, bu yönde ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunacaklarını ifade etti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Liu, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ile Bağyurdu Mahallesi'ndeki kiraz bahçelerini ziyaret etti, kiraz hasadıyla ilgili bilgi aldı.

Türk kirazını beğendiği belirten Liu, Çin'de Türk kirazının daha fazla tüketilmesini temenni etti. Liu, bu yönde ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunacaklarını ifade etti.

Balık da Çin pazarındaki diğer kirazlarla karşılaştırıldığında çok daha kaliteli ve lezzetli kiraz ürettiklerini belirtti.

Bu pazara girişte yıllardır karşılaştıkları engellerin bu sezon itibarıyla kalktığını, ürünü 16 gün soğuk zincirde bekletme prosedürünün de çözülmesi halinde bu pazarda hızla yayılabileceklerini aktaran Balık, şunları kaydetti:

"Kirazımızın kalitesi Çin pazarında fark edilmeye başladıkça talep ve tüketim çok artacak, Pekin’de, Şanghay’da ve daha birçok Çin şehrinde Türk kirazı tüketilecek. Bu pazarda önemli bir paya sahip olacağımızı düşünüyorum."

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