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SAVUNMA SANAYİ

Türk kıyılarının yeni muhafızları olacak: Seri üretim başladı

Savunma ve gemi inşa sanayisi tarafından Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak için tedarik edilecek 122 kontrol botunun seri üretimi başladı. Süratli devriye botlarıyla düzensiz göçle mücadele, arama/kurtarma faaliyetleri, kaçakçılıkla mücadele, denizden emniyet/güvenlik operasyonları çevre denizlerde ve iç sularda etkin şekilde gerçekleştirilebilecek.

Haber Merkezi AA
Türk kıyılarının yeni muhafızları olacak: Seri üretim başladı
Foto/arşiv

Savunma ve gemi inşa sanayisi tarafından Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak için tedarik edilecek 122 kontrol botunun seri üretimi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin sahip olduğu imkanlarla güvenlik güçlerine en modern araç ve ekipmanları kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu projelerden birinin kontrol botu tedarikine yönelik olduğunu dile getiren Demir, "Kontrol botumuzun artık seri üretimine geçiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için 122 bot üreteceğimiz projeyle düzensiz göçle mücadele, arama kurtarma, kaçakçılıkla mücadele ve denizden emniyet/güvenlik operasyonlarını daha etkin gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

122 BOT TEDARİK EDİLECEK

Ares Tersanesi ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan Kontrol Botu Sözleşmesi kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 122 bot tedarik edilecek.

Bu doğrultuda, düzensiz göçle mücadele, arama/kurtarma faaliyetleri, kaçakçılıkla mücadele, denizden emniyet/güvenlik operasyonları çevre denizlerde ve iç sularda etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Üretimi tamamlanan ilk bot için kalifikasyon faaliyetleri kapsamında son aşamaya gelindi. İlk bot için liman/seyir testleri ile yapısal testler icra edildi ve son aşama olan operasyonel test aşaması sürüyor. Bununla birlikte seri üretim faaliyetlerine de başlandı.

AZAMİ 35 KNOT SÜRAT YAPACAK

İki adet iç dizel motor ve su jetleri ile karbon takviyeli gelişmiş kompozit kullanılarak vakum infüzyon teknolojisiyle üretilecek 12 metre boyundaki ARES 35 FPB (Fast Patrol Boat-Süratli Devriye Botu) azami 35 knot sürat ve 160 deniz mili menzile sahip olacak.

  • Botlar Türk Loydu norm ve kurallarına göre inşa edilecek, Türkiye'nin tüm kıyı bölgelerinde faaliyet gösterecek.

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