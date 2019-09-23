Türk KOBİ'ler dünyaya örnek

Bir toplantı için Antalya'ya gelen Tomasi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Visa Türkiye ve UNDP iş birliğinde hayata geçirilen, 27 banka tarafından desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Projesi"nin daha önce denenmediğini, kapsamlı bir program olduğunu söyledi.

ÇAĞIN EKONOMİSİ

Claudio Tomasi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) çağın ve geleceğin ekonomisi olduğuna değinen Tomasi, KOBİ'lerin sayısal devrimle oluşan yeni ihtiyaçları yakalayabilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu aktardı. KOBİ'lerin daha da güçlendirilmesi, pazarda iyi bir yere gelmesi ve rekabet gücünün artırılması için önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Tomasi, şunları kaydetti: "Dünyada gelişen teknoloji KOBİ'leri direkt etkiliyor. Teknolojideki gelişmeler KOBİ'ler için hem fırsat yaratıyor hem de birtakım tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Olumsuz tarafı, aile şirketleri ya da biraz daha büyük ölçekli şirketler yeni gelişmeyi takip etme, araştırma yapma ve öğrenme kaynaklarına sahip olmayabiliyor. Bu imkanları yakalamalılar."