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Ekonomi İdlipte Türk lirasına talep artıyor Hem esnaf hem de işçinin yüzü gülüyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı

İdlip'te Türk lirasına talep artıyor: Hem esnaf hem de işçinin yüzü gülüyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, yerel para biriminin rekor değer kaybetmesi nedeniyle Türk Lirasının kullanıma başlanmasıyla ekonomik alanda kısmı bir rahatlık oluştu. Kentte çalışan işçiler artık Türk lirası ile ücret aldıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını vurguluyor.

Haber Merkezi AA
Piyasaya Türk lirası girdikten sonra durum bir nebze olsun düzeldi.
Piyasaya Türk lirası girdikten sonra durum bir nebze olsun düzeldi.

İdlib'in Sarmada beldesinde döviz bürosu işletmecisi Muhsin Hamoud, yaptığı açıklamada, İdlib'e Türk lirası girdikten sonra piyasada rahatlamanın başladığını belirtti.

Hamoud, '' Piyasaya Türk lirası girdikten sonra (ekonomik) durum bir nebze olsun düzeldi. Bundan sonra ümit ederiz ki tüm sektörler Türk lirası ile alışveriş yapar. Şu an piyasada Türk lirası varlığını etkili bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de artmaya devam eder inşallah." ifadelerini kullandı.

  • Sarmada'da bakkal Ali Ebu Ras da Türk lirasına olan talebin arttığını ve tüccarların daha çok yöneleceğini kaydetti.

HALK RAHATLADI

Ebu Ras, kentte çalışan işçilerin artık Türk lirası ile ücret aldıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını vurgulayarak, "Türk lirası piyasaya sürüldükten halk rahatladı. Her yerde bozuk para bulamamak gibi bazı küçük sorunlar da var ancak bunların da zamanla aşılacağına inanıyorum." dedi.

Günlük işlerde çalışan Rami Kızzey de fiili olarak Türk lirası ile alışveriş yapmaya başladığını söyledi.

Türk Lirasının kullanıma başlanmasıyla ekonomik alanda kısmı bir rahatlık oluştu.

Kızzey "Fiyatların sabitleşmesi ve herkesin Türk lirası ile alışveriş yapması için biraz zamana ihtiyacımız var. O zaman halk rahatlar. Bunun (Türk lirası kullanımının) gelişme ve istikrar getireceğine inanıyorum. Tüccarların sıkıntısı dinmiş olur, ithalatlarını Türk lirası ile yapar, Türk lirası ile de halka satar. Son süreçte, Türk lirası piyasaya girmeden önce zarar edip dükkanını kapatmak zorunda kalan birkaç bakkal tanıyorum." diye konuştu.

Kentte çalışan işçiler artık Türk lirası ile ücret aldıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını vurguluyor.

AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

Suriye'nin yerel para birimindeki rekor değer kaybının ardından İdlibliler, alım gücünü korumak amacıyla geçtiğimiz günlerde Türk lirasını aktif olarak kullanmaya başladı. Suriye lirasının aşırı değer kaybı nedeniyle Türk lirasına sivillerin ve işletme sahiplerinin rağbeti artıyor.

Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı
FOTOĞRAF 17
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İdlib'in Sarmada beldesinde döviz bürosu işletmecisi Muhsin Hamoud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'e Türk lirası girdikten sonra piyasada rahatlamanın başladığını belirtti.
Title
Hamoud, '' Piyasaya Türk lirası girdikten sonra (ekonomik) durum bir nebze olsun düzeldi. Bundan sonra ümit ederiz ki tüm sektörler Türk lirası ile alışveriş yapar. Şu an piyasada Türk lirası varlığını etkili bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de artmaya devam eder inşallah. ifadelerini kullandı.
Title
Sarmada'da bakkal Ali Ebu Ras da Türk lirasına olan talebin arttığını ve tüccarların daha çok yöneleceğini kaydetti.
Title
Ebu Ras, kentte çalışan işçilerin artık Türk lirası ile ücret aldıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını vurgulayarak, Türk lirası piyasaya sürüldükten halk rahatladı. Her yerde bozuk para bulamamak gibi bazı küçük sorunlar da var ancak bunların da zamanla aşılacağına inanıyorum. dedi.
Title
Günlük işlerde çalışan Rami Kızzey de fiili olarak Türk lirası ile alışveriş yapmaya başladığını söyledi.
Title
Kızzey Fiyatların sabitleşmesi ve herkesin Türk lirası ile alışveriş yapması için biraz zamana ihtiyacımız var. O zaman halk rahatlar. Bunun (Türk lirası kullanımının) gelişme ve istikrar getireceğine inanıyorum. Tüccarların sıkıntısı dinmiş olur, ithalatlarını Türk lirası ile yapar, Türk lirası ile de halka satar. Son süreçte, Türk lirası piyasaya girmeden önce zarar edip dükkanını kapatmak zorunda kalan birkaç bakkal tanıyorum. diye konuştu.
Title
Suriye'nin yerel para birimindeki rekor değer kaybının ardından İdlibliler, alım gücünü korumak amacıyla geçtiğimiz günlerde Türk lirasını aktif olarak kullanmaya başladı.
Title
Suriye lirasının aşırı değer kaybı nedeniyle Türk lirasına sivillerin ve işletme sahiplerinin rağbeti artıyor.
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Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Suriye Lirasının yüksek değer kaybetmesi nedeniyle Türk Lirasının kullanıma başlanmasıyla ekonomik alanda kısmı bir rahatlık oluştu.

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