Türk lirasında 140 milyon dolarlık yanlış: 4 çalışanın işine son verildi

Dev yatırım bankası Morgan Stanley'i sallayan soruşturmanın merkezinde 27 yaşında bir trader tarafından yönetilen portföyde Türk Lirası'na bağlı iddiaların olduğu belirtiliyor.

Şirket, 2014 yılında Yale Üniversitesi'nden mezun olan Scott Eisner tarafından günlük olarak yönetilen bir portföyde meydana gelen 140 milyon dolarlık zararı gizlemek için menkul kıymetlerin yanlış işaretlenmiş olabileceğini araştırıyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre; Morgan Stanley, bu konuyla ilgili olarak oluşan zararı gizledikleri gerekçesiyle dört traderın işine son vermiş veya zorunlu izne çıkartmıştı.

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Türk Lirası'nda 2018'de ve 2019'ın başlarında gerçekleşen dalgalanmalar finans sektöründeki birkaç firma için sorun olmuştu ve şimdi Morgan Stanley zararlarının nasıl oluştuğu ve bu durumu örtbas etme çabalarının olup olmadığını araştırıyor.

Soruşturma kapsamında Rodrigo Jolig, Thiago Melzer ve Mitchell Nadel de olmak üzere üç trader daha bulunuyor. Ancak devam eden soruşturmada şu ana kadar nihai bulguların ne çıkacağı belli değil.

4 TRADER'I İŞTEN ÇIKARDI

Konuya yakın kaynaklara göre Morgan Stanley, en az dört traderı 100-140 milyon dolarlık zararı gizledikleri iddiasıyla işten çıkardı veya zorunlu izne çıkardı.