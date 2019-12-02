Ekonomi Türk lirasında 140 milyon dolarlık yanlış 4 çalışanın işine son verildi
DÜNYA EKONOMİSİ

Türk lirasında 140 milyon dolarlık yanlış: 4 çalışanın işine son verildi

Dünyanın önde gelen yatırım bankası Morgan Stanley, Türk Lirası'ndaki bir yatırımda yanlış işlemden kaynaklanan 140 milyon dolar zararı soruşturuyor. Zararı gizlemek için menkul kıymetlerin yanlış işaretlenmiş olabileceğini araştıran banka, 4 traderı ise işten uzaklaştırdı.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dev yatırım bankası Morgan Stanley'i sallayan soruşturmanın merkezinde 27 yaşında bir trader tarafından yönetilen portföyde Türk Lirası'na bağlı iddiaların olduğu belirtiliyor.

Şirket, 2014 yılında Yale Üniversitesi'nden mezun olan Scott Eisner tarafından günlük olarak yönetilen bir portföyde meydana gelen 140 milyon dolarlık zararı gizlemek için menkul kıymetlerin yanlış işaretlenmiş olabileceğini araştırıyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre; Morgan Stanley, bu konuyla ilgili olarak oluşan zararı gizledikleri gerekçesiyle dört traderın işine son vermiş veya zorunlu izne çıkartmıştı.

4 asansörden 1'i uygunsuz çıktı
EKONOMİ
4 asansörden 1'i uygunsuz çıktı

Türk Lirası'nda 2018'de ve 2019'ın başlarında gerçekleşen dalgalanmalar finans sektöründeki birkaç firma için sorun olmuştu ve şimdi Morgan Stanley zararlarının nasıl oluştuğu ve bu durumu örtbas etme çabalarının olup olmadığını araştırıyor.

  • Soruşturma kapsamında Rodrigo Jolig, Thiago Melzer ve Mitchell Nadel de olmak üzere üç trader daha bulunuyor. Ancak devam eden soruşturmada şu ana kadar nihai bulguların ne çıkacağı belli değil.

4 TRADER'I İŞTEN ÇIKARDI

Konuya yakın kaynaklara göre Morgan Stanley, en az dört traderı 100-140 milyon dolarlık zararı gizledikleri iddiasıyla işten çıkardı veya zorunlu izne çıkardı.

Araç sahiplerine egzoz uyarısı: Cezalar otomatik kesilecek
EKONOMİ
Araç sahiplerine egzoz uyarısı: Cezalar otomatik kesilecek
Erdoğan veto etti

Erdoğan veto etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten santrallere filtre tasarısı açıklaması.
Türk subayına sarılıp ağladı

Türk subayına sarılıp ağladı

​Depremzede kadın yardım dağıtımı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güncellenen kontenjanı açıkladı.
2020 ücreti<br>için pazarlık başladı

2020 ücreti
için pazarlık başladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Tarihi hamle sonrası<br>Türkiye haritayı paylaştı

Tarihi hamle sonrası
Türkiye haritayı paylaştı

​Rumları çıldırtan anlaşmanın ardından belirlenen bölgeler haritada.
Dev proje açılabilir

Dev proje açılabilir

Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek.

İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 14 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
1 yıl sürebilir

1 yıl sürebilir

​Nadir görülen bakteriden zehirlenmişlerdi.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

​HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91. gününde.
165 milyar doları aştı

165 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son verileri açıkladı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Yüzde 95'i tamamlandı

Yüzde 95'i tamamlandı

İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti.
Bu feryadı işitmeyen <br>uygulama inceleniyor

Bu feryadı işitmeyen
uygulama inceleniyor

Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.