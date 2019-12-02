Türk mermerine Çin inşaatı tokadı

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı, Türk mermer üreticisini olumsuz etkiledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, doğal taş sektörünü, ihracatı, sektörün hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük doğal taş ihracatçılarından biri olduğunu vurgulayan Çetinkaya, ABD-Çin geriliminin sektöre yaramadığını söyledi.

ÇİN PİYASASINDA 1 NUMARAYIZ

Dünyada doğal taş ithalatı yapan, büyük ve ilk 10'a giren tüm ülkelerde ilk 3 sırada olduğumuzu belirten Çetinkaya, "En çok ürün satan ülkeler arasında ya birinci, ya ikinci ya da üçüncüyüz. Ciro anlamında Çin'de bir numarayız. Amerika'da ilk üçteyiz. Dünya üzerinde bütün toplam doğal taş hareketinde yüzde 20'lerdeyiz" şeklinde konuştu. Çetinkaya, doğal taş ihracatının 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "9 ayda blok mermer ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 649 milyon dolara indi. İşlenmiş taraf ise ilk 9 ayda yüzde 1 artışla 721 milyon dolar oldu" dedi.

YAVAŞLAYAN İNŞAAT MERMERCİYİ VURDU

Çetinkaya ihracattaki gerilemeyi şu sözlerle açıkladı: "Bloktaki en büyük alıcımız Çin. Sonrasında Hindistan gelir. Yaşanan düşüş Çin'e olan ihracattaki düşüşten kaynaklanıyor. Çin'deki, büyüme yavaşladı ve inşaat sektörü daraldı. Bu, Amerika ile kavgalarında başladı. Onların inşaat sektörünün temeli devletten aldıkları kredilerdir. O kredilerle üretir sonra geri öderler. Ancak ticaret savaşı ile birlikte Çin hükümeti inşaat sektörü için verdiği krediyi Amerika ile savaşta öne çıkan sektörlere yöneltti."

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SEKTÖRÜN 'BABAYİĞİT'E İHTİYACI VAR

Madencilik sektöründe de 'babayiğit'lere ihtiyaç olduğunu belirten Çetinkaya, büyük holdinglerin bu alana girmesi gerektiğini söyledi. Firmaların ölçek problemi olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Çok büyük sanayicilerimiz var. Fakat madenciliğe girmekten çekiniyorlar. Çünkü risk büyük. Türkiye'de madencilik sektörüne giren holding sayısı çok az. Sektörün potansiyel yüksek, fakat büyük şirketlerin bu işe girmesi gerekiyor. Madenciliğe de babayiğitlerin gelmesi gerekiyor. Büyük holdingleri sektöre davet ediyoruz" diye konuştu. Sektörün finans sağlamada karşılaştığı sorunlara da değinen Çetinkaya, maden ruhsatlarının teminat olarak kabul edilmesini istediklerini söyledi. Böyle bir uygulamanın sektörün finans sorununu çözmeye büyük katkısı olacağını belirtti.

MADEN RUHSATI 'TEMİNAT YERİNE GEÇSİN' İSTEĞİ

Maden ruhsatlarının teminat olarak gösterilmesinin sektörü de rahatlatacağını dile getiren Çetinkaya şu ifadeleri kullandı: "Biz konut üretmiyoruz. Bizim ürettiğimiz en değerli şey ruhsatlarımız. Bu ruhsatı hiçbir finans grubu teminat olarak kabul etmediği için gayrimenkulleri veya fabrikayı ipotek olarak göstermemiz gerekiyor. Bu konu için senelerdir çalışıyoruz ve çok ciddi şekilde talepte bulunuyoruz. Bunun olması halinde kredi sorunumuza çok büyük yardımı olacaktır."

MADENCİLER AĞAÇ KATİLİ DEĞİLDİR

Rüstem Çetinkaya

Maden ve çevrenin birbirinden ayrılmaz bir ikili olduğunu, ancak bunun kamuoyuna olumsuz yansıdığını belirten Rüstem Çetinkaya, "Önyargılardan kurtulmak ve madencileri ağaç katili olarak görmeyi bırakmak gerekiyor. Madenin bulunduğu yerden çıkartılması gerekir. Madenciler tüm dünya standartlarında ruhsat alıyor. söktüğü ağaç kadar her yıl yeni ağaç dikiyor ve büyütmek zorunda" dedi.