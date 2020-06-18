Türk müteahhitler Libya'ya gitmek için hazır

Türkiye'nin askeri desteğinin ardından Trablus'un Hafter işgalinden kurtarılması, Libya-Türkiye ilişkilerine yeni boyutlar kazandırdı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El-Sarrac'ın Ankara ziyaretinden günler sonra Türkiye'den üst düzey bir heyet dün Trablus'u ziyaret etti.

HEYETTE ÜST DÜZEY İSİMLER VAR

Söz konusu heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer alması ziyaretin önemini bir kez daha ortaya koydu.

LİBYA İLE YENİ PROJELER MASADA

Libya ile Türk heyetlerinin toplantısının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Toplantıda ilişkilerimizin ekonomik boyutunu da ele alma fırsatımız oldu." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında yeni enerjiden altyapı çalışmalarına kadar çok sayıda yeni bir projenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki bu duruma Türk iş adamları hazır mı?

Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Libya'nın yeniden inşasını sağlamak için Türk inşaat sektörünün kabiliyet ve imkanlara sahip olduğunu belirterek, "Libya, Türk inşaat şirketlerinin gözağrısıdır. 1972 yılında ilk defa Libya'ya gittik. O günden bugüne dünya genelinde 48 yılda 400 milyar dolarlık sözleşme yaptık. 127 ülkede 10 bin 500 proje hayata geçirildi. Böylesine büyük bir kapasitemiz var" dedi.

SAVAŞIN TÜRK İŞ ADAMLARINA ZARARI MALİYETİ 4 MİLYAR DOLAR

Türk iş adamlarının 2011 yılında başlayan Libya çatışmalardan sonra duran projeleri ve zararları olduğunu hatırlatan Yenigün, "Libya'dan hala 1 milyar dolarlık alacağımız var. 1.3 milyar dolarlık teminat mektubumuz kaldı. Makine farkları ile toplam zarar 4 milyar dolar. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac Türkiye'ye geldiğinde bu durum hem ticaret Bakanımız hem de cumhurbaşkanı yardımcımız aracılığıyla konuşuldu. Bu sorunun gündeme alınması istendi. Bu itilafların kaldırılması sonrası Türk iş adamları olarak yeni projeler için hazır oluruz" ifadelerini kullandı.

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LİBYA'DA SON DURUM NE?

Libya ordusu, Türkiye'nin askeri desteği ile Libya'nın batı bölgeleri ile Trablus'un güneyini Hafter militanlarından tamamen temizledi.

Bu gelişmenin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin yeni hedefi, stratejik Sirte kenti olacak. Rusya'nın 'kırmızı çizgimiz' dediği Sirte'nin alınması için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kararlı olduklarını açıkladı. Libya'nın petrol zenginliğinin kullanılması bu şehrin alınmasına bağlı.