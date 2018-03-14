Türk projeleri vitrine çıktı

Fuarın büyüyen ülkelerin kendi yapmış oldukları çalışmaları bütün dünyaya tanıttıkları bir alan odluğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Yurt dışında inşaat sektörümüz medarı iftiharımız. İlk 250 içerisinde her zaman 40 ile 50 arasında firmalarımız var.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeni Şafak Gazetesi Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü

Son 10 yıl içerisinde 220 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştık. Çin’den sonra 2. sıradayız” diye konuştu. Artık dünyada şehirlerin yarıştığına da vurgu yapan Özhaseki, bu yarışta geride kalanın silindiğini söyledi.

Emlak Konut'a ilgi

Fuarda, Emlak Konut GYO da yabancı yatırımcılarla buluştu. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim; “Özellikle Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan ve özlenen mahalle yaşamı konseptiyle duyurduğumuz Emlak Konut Bizim Mahalle projemiz katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Projemiz 6 bin konut ve ticari üniteyi barındırıyor ve yatay mimariyle yükseliyor" dedi.