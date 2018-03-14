EkonomiTürk projeleri vitrine çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk projeleri vitrine çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı’na katıldı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Özhaseki, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı’na katıldı.
Özhaseki, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı’na katıldı.

Fuarın büyüyen ülkelerin kendi yapmış oldukları çalışmaları bütün dünyaya tanıttıkları bir alan odluğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Yurt dışında inşaat sektörümüz medarı iftiharımız. İlk 250 içerisinde her zaman 40 ile 50 arasında firmalarımız var.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeni Şafak Gazetesi Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü

Son 10 yıl içerisinde 220 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştık. Çin’den sonra 2. sıradayız” diye konuştu. Artık dünyada şehirlerin yarıştığına da vurgu yapan Özhaseki, bu yarışta geride kalanın silindiğini söyledi.

Emlak Konut'a ilgi

Fuarda, Emlak Konut GYO da yabancı yatırımcılarla buluştu. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim; “Özellikle Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan ve özlenen mahalle yaşamı konseptiyle duyurduğumuz Emlak Konut Bizim Mahalle projemiz katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Projemiz 6 bin konut ve ticari üniteyi barındırıyor ve yatay mimariyle yükseliyor" dedi.

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da
Ekonomi

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş-Bayern Münih
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlıyor.
Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası
Gündem

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI