Türk savunma sanayisi Güney Afrika'ya 25 firma ile çıkarma yapacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022 etkinliği, 30 ülkeden 450 firmanın katılımıyla 21-25 Eylül'de Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da düzenlenecek.

Türk firmaları da SSB koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlayacak.

Türkiye'den 25 firma, Afrika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılar için ürettikleri ürün ve hizmetleri sergileyecek.

Afrika'da düzenlenen hava, kara ve deniz yeteneklerinin sergilendiği en büyük ve en gelişmiş teknolojileri barındıran savunma ve havacılık fuarı süresince Türk firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünlerinin tanıtımları ve sunumları yapılacak.

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İş birliği fırsatları da konuşulacak

"Türk Milli Pavilyonu"nda, başta Afrika askeri yetkilileri olmak üzere, tüm fuar katılımcılarına Türk savunma sanayisi ve ileri teknolojik kabiliyetlerine ilişkin bilgi sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Fuara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk savunma sanayii firmalarının üst düzey yöneticilerinin de katılması bekleniyor.

Fuara katılacak Türk firmaları arasında Aksa Motorlu Araçlar, ASELSAN, Ayesaş, BMC, Derya Arms, Elektroland Savunma, Garanti, GM Savunma, HAVELSAN, Kale Kalıp, Katmerciler, Lentatek, MKE, Nero Endüstri, Otokar, Öztek Tekstil, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, Sasa, STM, TİSAŞ, Transvaro, Turmaks ve TUSAŞ yer alıyor.

FOTOĞRAF 14 Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren şirket, özgün tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atarın ihracatına hazırlanıyor. Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirilen silah TSK'nın envanterine kazandırıldı. Hızlı ve istikrarlı nişan alma, etkili menzili, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu, sürekli taşımaya uygun hafif ve özgün tasarımıyla muadillerinden ayrılan yerli bomba atarlar, Mehmetçiğin önemli silah gücü oldu. Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı ihale kapsamında üretilen ve ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla geçen bomba atarlar, dost ve kardeş ülkelerin de dikkatini çekiyor. Firma sahibi Selim Akdaş, AA muhabirine, firmanın savunma sanayisine yönelik projelerde yer aldığını söyledi. TSK'nın envanterindeki firmanın üretimi AK40-GL bomba atarın 10 bin adetle sahada etkin kullanıldığını belirten Akdaş, dünyadaki muadillerine göre özgün mühendislik ürünü silahların çok sayıda öne çıkan özelliği olduğunu dile getirdi. Akdaş, diğer bomba atarların bin atım ömürlü olduğunu belirterek, şöyle konuştu: \"Şu anda Azerbaycan ile de görüşüyoruz. Bomba atarın altılı tamburalısı için talep var. Bu silaha 20'den fazla ülkeden talep var. Milli Savunma Bakanlığımız uygun görürse o ülkelere veriyoruz. Yani her önüne gelen elimizden silah alamaz. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerine gönderebiliyoruz. Öncelik, Türk Silahlı Kuvvetleri. Daha sonra imkan varsa dost ve kardeş ülkelere verebiliriz. Altılı tamburalı modeli, düşük ve orta hız mühimmat atabiliyor. Yani 400 ve 800 metre menzilli. Azerbaycan onu istiyor, görüşüyoruz.\" Silahta yaşanacak olası arıza ve yedek parça sorununu hızlı ve etkin şekilde çözdüklerini anlatan Akdaş, bugüne kadar kullanımından dolayı kolluk kuvvetlerinin takdirini kazandıklarını kaydetti.



Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda Mehmetçiğin önemli silah gücü yerli bomba atar Azerbaycan yolunda Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki bir silah firmasının ürettiği bomba atar, Azerbaycan ordusunun kullanımına sunulacak.



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