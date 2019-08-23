Ekonomi Türk StartUplar ABDye gidiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk StartUp'lar ABD'ye gidiyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi tarafından koordine edilen ilk etabı tamamlanan WinGlobal: Küresel Doğan StartUplar projesi kapsamında, başarılı girişimciler Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu proje ile Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik, fikirleri ve yıkıcı iş modelleri küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şekib Avdagiç (Sağda)
Şekib Avdagiç (Sağda)

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) İstanbul'un global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak WinGlobal projesinin ilk mezunlarını Silikon Vadisi’ne gönderiyor.

YETENEKLERİ HAZIRLIYORUZ

  • İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bilginin ve yeniliklerin ticarileşmesinin, üretimin parçası haline gelmesinin ekonomik büyümeyi sağlayan en kritik girişimcilik faaliyeti olduğunu ifade etti. Avdagiç, şunları kaydetti: "Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, onları pazarla buluşturmazsanız, başka ülkelerin ve global şirketlerin pazarı haline gelirsiniz. Biz şunu iyi biliyoruz: Sizin çok önemli fikirleriniz olabilir. Ama siz bunu geliştirmeyi bilmiyorsanız, korumayı bilmiyorsanız, hepsinden de önemlisi pazara girişinin nasıl olacağını bilmiyorsanız, gerçekten işimiz zor. İşte biz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde bunu yapıyoruz. İçimizdeki yetenekleri, fikir sahiplerini küresel ve evrensel bir lige hazırlıyoruz."

REKABETTE VARIZ

Avdagiç, "BTM 1000" projesinin de start aldığını dile getirerek, "Yani 1000 startupun ticarileşmesi süreci başlamıştır. İnanıyorum ki, bu projemizle, startuplara daha fazla yatırım yapılmasına teşvik edip, Türkiye’den ilk çıkacak Unicorn’ların adresi olmayı da başaracağız. Bu proje ile Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik, fikirleri ve yıkıcı iş modelleri küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacak" diye konuştu. StartUp'lardan kazanan 5 girişim İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ABD'deki Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı.

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