Türk tabancısına ABD'de yılın ödülü

Aral, "Bu ödül, Amerika'nın en prestijli silah ve aksesuarlarının Oscar'ı olarak gösteriliyor. Bu ödülü bir kez daha almanın heyecan ve mutluluğunu yaşarken üretim artışını organize ediyoruz" ifadelerini kulladı. Aral, yaptığı açıklamada, firmalarının 19 yıl önce Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu ve sadece savunma sanayisi alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bu alanda dünyanın ilk 10 firması arasında yer aldıklarını belirten Aral, "Canik TP9 Elite Combat, yerli tabanca projesi kapsamında Türkiye'nin resmi silahı olmasının yanı sıra Polonya polis teşkilatı, Ukrayna sınır güvenliği, Kamerun ordusu ve polisi, Filipinlerin tüm polis teşkilatında da kullanılıyor" şeklinde konuştu.

EKONOMİ Borsa ilk yarıda yüzde 5,7 değerlendi