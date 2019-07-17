Ekonomi Türk tabancısına ABDde yılın ödülü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk tabancısına ABD'de yılın ödülü

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cahit Utku Aral, ürettikleri Canik marka tabancanın TP9 Elite Combat modelinin ABD'de "2019 yılının tabancası" ödülüne değer görüldüğünü söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canik markasının TP9 Elite Combat modeline ABD’den “2019 yılının tabancası” ödülü
Canik markasının TP9 Elite Combat modeline ABD’den “2019 yılının tabancası” ödülü

Aral, "Bu ödül, Amerika'nın en prestijli silah ve aksesuarlarının Oscar'ı olarak gösteriliyor. Bu ödülü bir kez daha almanın heyecan ve mutluluğunu yaşarken üretim artışını organize ediyoruz" ifadelerini kulladı. Aral, yaptığı açıklamada, firmalarının 19 yıl önce Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu ve sadece savunma sanayisi alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bu alanda dünyanın ilk 10 firması arasında yer aldıklarını belirten Aral, "Canik TP9 Elite Combat, yerli tabanca projesi kapsamında Türkiye'nin resmi silahı olmasının yanı sıra Polonya polis teşkilatı, Ukrayna sınır güvenliği, Kamerun ordusu ve polisi, Filipinlerin tüm polis teşkilatında da kullanılıyor" şeklinde konuştu.

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