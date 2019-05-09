Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türk Telekom karını üçe katladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Telekom kârını üçe katladı

2019’un ilk üç ayında yüzde 15,3 büyüme ile 5,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi. Şirketin CEO’su Dr. Paul Doany, “Altyapı ve yeni nesil teknolojilere yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürerek Türkiye’yi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany
Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany

Türk Telekom, 2019 yılının ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, ilk çeyrekte 310 milyon lira net kâr elde etti.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Yılın ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarımız, geçen yılki güçlü performansımızı 2019’da da hız kesmeden sürdürdüğümüzü gösteriyor. İlk çeyrekte yine operasyonel verimliliğimize odaklanarak etkin bir gider yönetimi ve grup içi sinerjiler ile FAVÖK marjımızı rekor seviyeye çıkardık. Satış gelirlerimizi rekor artışla 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştırdık. Yeni yönetimimizden aldığımız destek ve yakaladığımız sinerji ile stratejimizi başarılı bir şekilde hayata geçirerek kârlılığımızı da geçen yılın ilk çeyreğine göre neredeyse üçe katladık” dedi.

4,1 MİLYON YENİ ABONE

2019 ilk çeyreğinde Türk Telekom’un toplam abone sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 milyon artışla 46,7 milyona yükseldi. Aynı dönemde yüzde 15,3 büyüme ile 5,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi.

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 artarak 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 7,1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değeri olan yüzde 49,1’e ulaştı.

REKLAM
Şirket, Türkiye’nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi Tambu’yu da kullanıcı istek ve beklentileri doğrultusunda tasarımından arayüzü ve içeriklerine kadar tamamıyla yeniledi. İlk çeyrek itibari ile Tambu, 8,7 milyon indirilme rakamına ulaştı ve yeni arayüzünün ardından Tambu üzerinden 41 milyar etkileşim gerçekleşti.

YATIRIMDA YÜZDE 10 ARTIŞ

  • Şirketin yatırım harcamaları da, 2019’un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 637 milyon TL’ye yükseldi. 2019 ilk çeyrekte Türk Telekom’un özellikle 5G alanında pek çok yeni teknolojiyi deneyerek ülkemize kazandırdığını aktaran Doany, “Ayrıca ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 500 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracına, 39 ülkeden 5 kat talep topladık. Bu da, güçlü bilançomuzun, faaliyet sonuçlarımıza yansıyan rekor müşteri, gelir, faaliyet karlılığı büyümesinin, yüksek nakit yaratma kapasitemizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. 2023 Türkiye’sine doğru hızla ilerlerken Türk Telekom olarak ülkemizi kalkındıracak teknolojik değerler yaratmaya ve Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KURU TÜREVLE AŞTI

Fiber hane erişimlerinin 19,1 milyonu aştığını, yarım milyonun üzerinde mobil abone kazanımı ile mobildeki pazar payı hedeflerine yaklaştıklarını da dile getiren Doany, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm bu sonuçlar kendini işine adamış bir ekip ve sağlam bir stratejinin başarılı şekilde uygulanması ile gerçeğe dönüştü. Döviz kurundaki dalgalanmadan korunmaya yönelik yeni türev ürünler de geliştirdik. İki yıl önce sadece yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranımızı ilk çeyrekte yüzde 84’e kadar çıkardık. Yabancı Para riskimizi bu denli azaltmamız, kurların finansallarımız üzerindeki etkisini düşürerek daha öngörülebilir bir net gelir ve sürdürülebilir temettü elde etmemizi sağlayacak.”

Anadolu Yıldızı görevde
GÜNDEM
Anadolu Yıldızı görevde

Akdeniz’e uluslararası kalkan
GÜNDEM
Akdeniz’e uluslararası kalkan
Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.