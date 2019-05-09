Türk Telekom kârını üçe katladı

Türk Telekom, 2019 yılının ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, ilk çeyrekte 310 milyon lira net kâr elde etti.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Yılın ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarımız, geçen yılki güçlü performansımızı 2019’da da hız kesmeden sürdürdüğümüzü gösteriyor. İlk çeyrekte yine operasyonel verimliliğimize odaklanarak etkin bir gider yönetimi ve grup içi sinerjiler ile FAVÖK marjımızı rekor seviyeye çıkardık. Satış gelirlerimizi rekor artışla 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştırdık. Yeni yönetimimizden aldığımız destek ve yakaladığımız sinerji ile stratejimizi başarılı bir şekilde hayata geçirerek kârlılığımızı da geçen yılın ilk çeyreğine göre neredeyse üçe katladık” dedi.

4,1 MİLYON YENİ ABONE

2019 ilk çeyreğinde Türk Telekom’un toplam abone sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 milyon artışla 46,7 milyona yükseldi. Aynı dönemde yüzde 15,3 büyüme ile 5,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi.

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 artarak 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 7,1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değeri olan yüzde 49,1’e ulaştı.

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Şirket, Türkiye’nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi Tambu’yu da kullanıcı istek ve beklentileri doğrultusunda tasarımından arayüzü ve içeriklerine kadar tamamıyla yeniledi. İlk çeyrek itibari ile Tambu, 8,7 milyon indirilme rakamına ulaştı ve yeni arayüzünün ardından Tambu üzerinden 41 milyar etkileşim gerçekleşti.

YATIRIMDA YÜZDE 10 ARTIŞ

Şirketin yatırım harcamaları da, 2019’un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 637 milyon TL’ye yükseldi. 2019 ilk çeyrekte Türk Telekom’un özellikle 5G alanında pek çok yeni teknolojiyi deneyerek ülkemize kazandırdığını aktaran Doany, “Ayrıca ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 500 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracına, 39 ülkeden 5 kat talep topladık. Bu da, güçlü bilançomuzun, faaliyet sonuçlarımıza yansıyan rekor müşteri, gelir, faaliyet karlılığı büyümesinin, yüksek nakit yaratma kapasitemizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. 2023 Türkiye’sine doğru hızla ilerlerken Türk Telekom olarak ülkemizi kalkındıracak teknolojik değerler yaratmaya ve Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KURU TÜREVLE AŞTI

Fiber hane erişimlerinin 19,1 milyonu aştığını, yarım milyonun üzerinde mobil abone kazanımı ile mobildeki pazar payı hedeflerine yaklaştıklarını da dile getiren Doany, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm bu sonuçlar kendini işine adamış bir ekip ve sağlam bir stratejinin başarılı şekilde uygulanması ile gerçeğe dönüştü. Döviz kurundaki dalgalanmadan korunmaya yönelik yeni türev ürünler de geliştirdik. İki yıl önce sadece yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranımızı ilk çeyrekte yüzde 84’e kadar çıkardık. Yabancı Para riskimizi bu denli azaltmamız, kurların finansallarımız üzerindeki etkisini düşürerek daha öngörülebilir bir net gelir ve sürdürülebilir temettü elde etmemizi sağlayacak.”

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