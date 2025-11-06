Türk Telekom’dan 10 milyar lira kâr

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden yatırımlara ve çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Eylül-Ekim 2025 döneminde, toplam 1,8 milyar dolar tutarında kapsamlı bir finansman programını başarıyla tamamlayarak, küresel ölçekte çeşitli piyasalardan uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklar yarattık. Yeşil eurobond ihracımız yeşil finansman portföyümüzü 1,1 milyar dolar büyüklüğe taşıyarak telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmini oluşturdu.”