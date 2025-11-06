Türk Telekom’dan 10 milyar lira kâr

Türk Telekom, 9 ayda güçlü finansal performansa imza attı. Gelirini %10,7 artışla 59,5 milyar liraya çıkaran şirket, 10,2 milyar lira net kar açıkladı. Üçüncü çeyrekte 2,3 milyon abone kazandıklarını belirten Türk Telekom CEO Ebubekir Şahin, dijital dönüşüm yatırımlarıyla ekonomiye ve 5G sürecine katkı verdiklerini söyledi.
Türk Telekom, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü performansa imza atan şirket, konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 59,5 milyar liraya yükseltti. Türk Telekom’un, bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 21,6 artışla 26,7 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 44,9 oldu. Net kârı 10,2 milyar lira olan Türk Telekom, söz konusu dönemde 21,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.
ABONE SAYISI 56 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom’un üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 56,2 milyon olurken, Fiber ağının uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56’ya yükseldi. Türk Telekom, mobil alanda tarihinin en iyi çeyrek performansını sergileyerek, 2,3 milyon net abone kazanımıyla mobil abone sayısını 30,8 milyona yükseltti.
EKONOMİYE 20 MİLYAR DOLAR KATKI
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, geride bırakılan dönemin Türk Telekom ve Türkiye’nin dijital geleceğinin inşası açısında yeni bir çağın eşiğini temsil ettiğini belirtti. Mobilde tarihi bir performans kaydettiklerini ve Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Şahin, “Ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Şahin, Türk Telekom olarak dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
1,8 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN
- Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden yatırımlara ve çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Eylül-Ekim 2025 döneminde, toplam 1,8 milyar dolar tutarında kapsamlı bir finansman programını başarıyla tamamlayarak, küresel ölçekte çeşitli piyasalardan uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklar yarattık. Yeşil eurobond ihracımız yeşil finansman portföyümüzü 1,1 milyar dolar büyüklüğe taşıyarak telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmini oluşturdu.”