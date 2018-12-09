Türk Telekom’dan 'Yeni Nesil Gelecek'

Proje kapsamında seçilen öncelikli 14 ilde olmak üzere Türkiye genelinde meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde eğitim gören ve projeye başvuran 350 öğrenciye Nesnelerin İnterneti (IoT) içerikli özel eğitim kitleri kullanılarak 16 saatlik yüz yüze eğitimler verilecek. Microsoft Türkiye tarafından geliştirilen eğitimler, Nesnelerin İnterneti, programlama ve bulut bilişim gibi konularda teorik ve pratik bilgiler içeriyor. Katılımcı gençlere ‘Raspberry PI kodlama deneyimi’, ‘Raspberry PI üzerinde derlenen veriler bulut bilişime nasıl açılır?’ gibi konularda uygulamalı eğitimler verecek.