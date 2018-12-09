Ekonomi Türk Telekomdan Yeni Nesil Gelecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Telekom’dan 'Yeni Nesil Gelecek'

Türk Telekom, akıllı üretim teknolojilerinden nesnelerin İnterneti alanında meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerine eğitim desteği veriyor. Türk Telekom’un bu kapsamda Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği “Yeni Nesil Gelecek” sosyal sorumluluk projesinin ilk etabında 35 gönüllü eğitmene eğitim verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Telekom meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerine eğitim desteği veriyor.
Türk Telekom meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerine eğitim desteği veriyor.

Proje kapsamında seçilen öncelikli 14 ilde olmak üzere Türkiye genelinde meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde eğitim gören ve projeye başvuran 350 öğrenciye Nesnelerin İnterneti (IoT) içerikli özel eğitim kitleri kullanılarak 16 saatlik yüz yüze eğitimler verilecek. Microsoft Türkiye tarafından geliştirilen eğitimler, Nesnelerin İnterneti, programlama ve bulut bilişim gibi konularda teorik ve pratik bilgiler içeriyor. Katılımcı gençlere ‘Raspberry PI kodlama deneyimi’, ‘Raspberry PI üzerinde derlenen veriler bulut bilişime nasıl açılır?’ gibi konularda uygulamalı eğitimler verecek.

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