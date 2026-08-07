Anasayfa
Ekonomi
Türk Telekom’un 6 aylık net kârı 17,2 milyar lira

Türk Telekom’un 6 aylık net kârı 17,2 milyar lira

04:00, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Türk Telekom’un 6 aylık net kârı 17,2 milyar lira
Ebubekir Şahin

Türk Telekom, 2026'nın ikinci çeyreğinde 6 milyar lira net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk yarısındaki toplam net kârını 17,2 milyar liraya çıkardı. İlk 6 ayda gelirlerini 142,2 milyar liraya yükselten Türk Telekom, 5G ve fiber altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürdü.

Türk Telekom, 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlü finansal performansını sürdürerek 6 milyar lira net kâr açıkladı. Böylece şirketin yılın ilk yarısındaki toplam net kârı 17,2 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 9,3 artışla 72,8 milyar liraya yükselirken, ilk altı aylık toplam gelir 142,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansını devam ettiren şirket, 5G ve fiber altyapı yatırımlarını hızlandırırken abone sayısını da artırmayı başardı.

YATIRIMLAR %52 ARTTI

Şirket, ikinci çeyrekte güneş enerjisi yatırımları hariç 23,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. İlk altı ayda ise güneş enerjisi yatırımları, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç yatırım tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artarak 41,4 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında fiber ağ uzunluğu 571 bin kilometreye çıkarken, fiber hane kapsaması 34,6 milyon haneye yükseldi. Türk Telekom'un 5G altyapısının temel unsurlarından biri olan fiber bağlantılı LTE baz istasyonu oranı da yüzde 64'ü buldu.

MOBİLDE LİDER

Nisan ayında kullanıma sunulan 5G hizmetleriyle büyümesini hızlandıran şirket, Mobil Numara Taşıma pazarında yılın ilk yarısını lider tamamladı. Şirketin mobil abone sayısı 32,7 milyona, toplam abone sayısı ise 57,6 milyona yükseldi.

Yerli teknoloji hamlesi

  • Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yatırımları sürdürdüklerini belirterek, 5G ve fiber altyapının şirketin büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını söyledi. ASELSAN ile başlatılan stratejik iş birliği kapsamında yerli haberleşme teknolojileri ile yüksek katma değerli yerli akıllı telefon geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Şahin, haberleşme altyapılarında kullanılacak yerli donanım ve yazılımların geliştirilmesi için de yol haritası oluşturduklarını ifade etti. Şahin, hedeflerinin haberleşme teknolojilerinde sürdürülebilir bir yerli ekosistem oluşturmak olduğunu kaydetti.

Altın zirveyi zorlarken asıl fırtına orada koptu: 6 dev bankadan ezber bozan gümüş ve kritik altın senaryosu
Ekonomi
Altın zirveyi zorlarken asıl fırtına orada koptu: 6 dev bankadan ezber bozan gümüş ve kritik altın senaryosu
Bakan Uraloğlu: 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı
Ekonomi
Bakan Uraloğlu: 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı
Kuraklık Avrupa'nın ticaret ve enerji damarlarını vurdu: Ren ve Tuna alarm veriyor
Ekonomi
Kuraklık Avrupa'nın ticaret ve enerji damarlarını vurdu: Ren ve Tuna alarm veriyor

Başlıklar :Türk TelekomEkonomiEbubekir Şahin
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026