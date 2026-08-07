Türk Telekom’un 6 aylık net kârı 17,2 milyar lira

Türk Telekom, 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlü finansal performansını sürdürerek 6 milyar lira net kâr açıkladı. Böylece şirketin yılın ilk yarısındaki toplam net kârı 17,2 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 9,3 artışla 72,8 milyar liraya yükselirken, ilk altı aylık toplam gelir 142,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansını devam ettiren şirket, 5G ve fiber altyapı yatırımlarını hızlandırırken abone sayısını da artırmayı başardı.

YATIRIMLAR %52 ARTTI

Şirket, ikinci çeyrekte güneş enerjisi yatırımları hariç 23,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. İlk altı ayda ise güneş enerjisi yatırımları, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç yatırım tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artarak 41,4 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında fiber ağ uzunluğu 571 bin kilometreye çıkarken, fiber hane kapsaması 34,6 milyon haneye yükseldi. Türk Telekom'un 5G altyapısının temel unsurlarından biri olan fiber bağlantılı LTE baz istasyonu oranı da yüzde 64'ü buldu.

MOBİLDE LİDER

Nisan ayında kullanıma sunulan 5G hizmetleriyle büyümesini hızlandıran şirket, Mobil Numara Taşıma pazarında yılın ilk yarısını lider tamamladı. Şirketin mobil abone sayısı 32,7 milyona, toplam abone sayısı ise 57,6 milyona yükseldi.

Yerli teknoloji hamlesi

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yatırımları sürdürdüklerini belirterek, 5G ve fiber altyapının şirketin büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını söyledi. ASELSAN ile başlatılan stratejik iş birliği kapsamında yerli haberleşme teknolojileri ile yüksek katma değerli yerli akıllı telefon geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Şahin, haberleşme altyapılarında kullanılacak yerli donanım ve yazılımların geliştirilmesi için de yol haritası oluşturduklarını ifade etti. Şahin, hedeflerinin haberleşme teknolojilerinde sürdürülebilir bir yerli ekosistem oluşturmak olduğunu kaydetti.

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