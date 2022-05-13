Türk vatandaşlığı için BES'e yatırılacak tutara devlet katkısı verilmeyecek

SEDDK'den yapılan duyuruda, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik uyarınca en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı SEDDK tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkan tanındığı hatırlatıldı.

Bahsedilen yabancı katılımcıların, halihazırda BES katılımcılarına sağlanan yüzde 30 oranındaki devlet katkısından yararlanma durumları hakkında tereddütlerin olduğu belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Devlet katkısı uygulamasına dayanak teşkil eden 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca bir katılımcının BES'e yatırdığı katkı payından devlet katkısı alabilmesi için sağlaması gereken koşullar kapsamında, katılımcının Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında yer alması gerekmektedir. Bu çerçevede, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES'e en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı devlet katkısı alabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Uygulamanın diğer detaylarına ilişkin düzenleme ve duyurular bilahare kurumumuzca yapılacaktır."

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