Türk yolculara özel tarife

Singapur Havayolları, Türkiye’den Uzak Doğu’ya uçacak yolcuları için erken rezervasyon kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında biletlerini 5-18 Ocak 2018 tarihleri arasında alan yolcular 21 Ocak-14 Aralık 2018 tarihlerindeki seyahatlerini kampanyalı fiyatlarla gerçekleştirecek. Biletler 449 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yolculara ücretsiz hediye çeki

Ayrıca Singapur Havayolları ve Changi Havalimanı tarafından ortak düzenlenen kampanyada, yolculara dünyanın en iyi havalimanı olarak kabul edilen Changi Havalimanı’nı görme imkanı sunuluyor.

Uzak Doğu’da veya Singapur’da herhangi bir yere bilet alan yolculara Changi Havalimanı tarafından, havalimanında kullanılmak üzere 60 TL değerinde transit hediye çeki verilecek. Havalimanında beklemek zorunda kalan yolculara ise şehir turu attırılacak.

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