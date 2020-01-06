Ekonomi TürkAkım ticari operasyona hazır şekilde 8 Ocaktaki açılışı bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TürkAkım 8 Ocak’taki açılışı bekliyor!

TürkAkım ticari operasyona hazır şekilde 8 Ocak'taki açılışı bekliyor

Rusya’da Anapa kıyısından başlayıp Türkiye’de Kıyıköy’de karaya çıkan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, ticari operasyona hazır şekilde 8 Ocak Çarşamba gününü bekliyor. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecek resmi açılış töreniyle hizmete girecek.

Haber Merkezi İHA
TürkAkım, Rusya’dan gelerek Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarına bağlıyor.
TürkAkım, Rusya’dan gelerek Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarına bağlıyor.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, ticari operasyona hazır şekilde 8 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşecek resmi açılışı bekliyor. Açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak. TürkAkım, Rusya’dan gelerek Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarına bağlıyor.

TürkAkım için geri sayım başladı: Bir aydan az bir zaman kaldı
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Proje, iki deniz hattı ile Rusya ve Türkiye’deki çeşitli tesislerden oluşuyor.

TürkAkım’ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp

Doğalgaz boru hattı, 31,5 bcm tedarik kapasitesiyle, Türkiye ve Avrupa’nın enerji arzı için anahtar çözümlerden biri olacak. TürkAkım deniz hattının, bugüne dek 2 bin 200 metreye varan derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı sistemi olduğu belirtiliyor. TürkAkım’ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. 15,75 milyar metreküpü Türkiye’ye ayrılmış durumda.

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TürkAkım’da sona doğru


Açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak.

Projenin teknik özellikleri şöyle:

Toplam yıllık kapasite 31,5 bcm. Azami operasyon basıncı 283 bar. Her bir deniz hattının uzunluğu 935 kilometre. Azami su derinliği 2 bin 198 metre. Her bir borunun uzunluğu 12 metre. Proje, iki deniz hattı ile Rusya ve Türkiye’deki çeşitli tesislerden oluşuyor.

Denizde 1 bin 870 kilometreyi aşkın uzunluktaki boru hatları inşaatının rekor sürede gerçekleştirildiği açıklandı. Günde 6,3 kilometre boru döşeme hızına ulaşıldı. TürkAkım’ı oluşturan iki hat için toplamda yaklaşık 153 bin boru birbirine kaynaklandı. Deniz hatların inşaatı 2017 Mayıs-2018 Kasım arasında 1,5 yıl sürdü. Dört ayrı su üstü birleştirme işlemi 2019 Ocak ile Mart 2019 arasında başarıyla tamamlandı.

TürkAkım'da doğal gaz dolumu başladı
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TürkAkım'da doğal gaz dolumu başladı

TürkAkım Projesi’nin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit kullanıldı. Borunun deniz dibine indirilirken aldığı şekle atfen S-döşeme denen yöntem, inşaatın hızlı ilerlemesini sağladı. Boru hatların döşenirken, borular hizalandı, yarı otomatik makinelerle birbirine kaynaklandı, ultrasonla test edildi ve daha korumalı olması için üzerleri kaplandı.

Deniz hatlarının yanı sıra, TürkAkım projesi kapsamında kara tesisleri de yer alıyor. Rusya Kara Çıkışı Tesisi ve Türkiye Alım Terminali tamamlandı.

TürkAkım’ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp.

Çevre koruma çalışmaları

Çevre koruma çalışmaları kapsamında, ÇED sürecinin yanı sıra hayvanların taşınması, yeniden ağaçlandırma ve çevresel izleme gibi birçok gönüllü faaliyet yürütüldü. 3 binden fazla hayvan, inşaat alanının dışına taşındı. Projeden etkilenen alanın, Kıyıköy’ün toplam ormanlık alanının 10 binde birinden daha küçük olduğu aktarıldı. Orman Müdürlüğü ve BOTAŞ’la ortak yürütülen protokol kapsamında toplam 100 binden fazla ağaç dikildi. Endemik türlere ait tohumlar toplanarak Ankara Gen Bankası’na gönderildi.

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