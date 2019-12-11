Ekonomi TürkAkımda sona doğru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TürkAkım’da sona doğru

TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, TürkAkım'ın teknolojik olarak zorlu bir proje olduğunu belirterek, toplam 1870 kilometre uzunluğundaki deniz hatlarıyla döşendiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Akım Projesi
Türk Akım Projesi

Rusya’dan Türkiye ve Avrupa’ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışı için İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenmesi planlanan törene bir aydan az bir zaman kaldı. TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, yıl bitmeden hattın doğal gaz akışına hazır hale geleceğini ifade etti. Esen, hattın Rusya’nın Anapa kentinden başlayıp Karadeniz’in altından ilerleyerek Türkiye’nin Trakya kıyısından karaya çıkacağını anımsatarak, “935 kilometre uzunluğundaki deniz altı hatlar, Kasım 2018’de törenle tamamlanmıştı. Aynı şekilde Anapa kara çıkışı tesisinin yapımı bitti. Kıyıköy alım terminalinin yapımında da yüzde 99 eşiğini aştık. Boru hattını işletmeye alma çalışmaları devam ediyor. Sözü geçen üç bölüm de artık birbirine bağlanmış ve doğal gazla doldurulmuş bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Aslı Esen

BÜYÜK HIZLA İLERLİYOR

  • Hükümetlerarası anlaşmanın 10 Ekim 2016’da imzalanmasından sonra projenin büyük bir hızla ilerlediğini ifade eden Esen, “TürkAkım aslında teknolojik olarak zorlu bir proje. Toplam 1870 kilometre uzunluğundaki deniz hatları, 2 bin 200 metreye ulaşan derinliklere döşendi. TürkAkım, bugüne dek denizde bu derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı projesi oldu” dedi. Esen, projenin en zorlu etabının, Karadeniz’in Rusya kıyısı yakınında derinliğin 30 metreden birden bire 1500 metreye indiği kıtasal yamaç adı verilen eğimin katedilmesi olduğunu dile getirerek, “Bu projenin hızlı ve sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi, 6 bini aşkın çalışanın uzmanlığı sayesinde oldu. Elbette dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in teknolojik donanımının da bunda büyük payı var” diye konuştu.

TürkAkım'dan gaz almak istiyorlar
EKONOMİ
TürkAkım'dan gaz almak istiyorlar
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